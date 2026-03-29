بخطوات سهلة.. طريقة عمل البطاطس بالبيض في المنزل

تعد البطاطس بالبيض من الأكلات السريعة والمشبعة، والمثالية لوجبة إفطار أو عشاء خفيف، كما أنها محببة للكبار والأطفال.



المكونات

2 حبة بطاطس متوسطة

2 إلى 3 بيضات

ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

رشة بابريكا أو شطة (اختياري)

ملعقة كبيرة زيت أو زبدة

بقدونس مفروم (اختياري)



طريقة التحضير

تقشر البطاطس وتُقطع مكعبات صغيرة أو شرائح رفيعة.



تسلق في ماء مملح لمدة 5 إلى 7 دقائق حتى تطرى قليلًا، ثم تُصفى.

في مقلاة على النار، يُسخن الزيت أو الزبدة، ثم تُضاف البطاطس وتُحمر حتى تأخذ لونًا ذهبيًا.



تُتبل بالملح والفلفل والبابريكا حسب الرغبة.

يُخفق البيض قليلًا، ثم يُسكب فوق البطاطس في المقلاة.



تقلب المكونات برفق حتى ينضج البيض ويمتزج مع البطاطس.

يُرفع من على النار ويُزين بالبقدونس ويُقدم ساخنًا.