إعلام إيراني: 5 قتلى في ضربات أمريكية إسرائيلية قرب مضيق هرمز

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن إعلام إيراني، أعلن أن هناك 5 قتلى في ضربات أمريكية إسرائيلية على رصيف بحري جنوب إيران قرب مضيق هرمز.

وفرضت السلطات الباكستانية إجراءات أمنية استثنائية في العاصمة إسلام آباد، بالتزامن مع استعدادها لاستضافة محادثات دبلوماسية رفيعة المستوى تستهدف تهدئة التوترات المرتبطة بالحرب في إيران، وفق ما نقلته شبكة سي إن إن.

ومن المقرر أن تجمع هذه الاجتماعات ممثلين عن باكستان إلى جانب السعودية وتركيا ومصر، في إطار تحرك إقليمي واسع لاحتواء التصعيد.

وشهدت العاصمة انتشاراً أمنياً مكثفاً منذ ساعات الصباح، خاصة في محيط وزارة الخارجية، تحسباً لانطلاق المباحثات المرتقبة في وقت لاحق من اليوم.

وتلعب باكستان دوراً محورياً في جهود الوساطة، مستفيدة من علاقاتها المتوازنة مع كل من واشنطن وطهران، حيث سبق أن نقلت مقترحاً أمريكياً للسلام يتضمن 15 بنداً إلى الجانب الإيراني، في محاولة لدفع مسار التهدئة قدماً.



