الرئيس الأمريكي يفجر جدلا واسعا بتعبير «مضيق ترامب».. فما القصة؟

في مشهد لا يخلو من الإثارة والجدل، عاد دونالد ترامب ليخطف الأنظار بتصريحات غير تقليدية، مزج فيها بين المزاح والرسائل السياسية، ما أثار موجة واسعة من التساؤلات حول دلالات كلماته وتوقيتها.

وفي هذا الصدد، أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي جدلا واسعا بعدما أطلق، خلال مشاركته في منتدى اقتصادي بمدينة ميامي، تسمية "مضيق ترامب" على مضيق هرمز، قبل أن يتدارك الأمر سريعا بابتسامة ساخرة، موضحا أن ما قاله جاء "عن طريق الخطأ".

وخلال كلمته، شدد ترامب على أن إيران تمر بمرحلة "تراجع"، نتيجة ما وصفه بالأضرار الكبيرة التي طالت قيادتها وقدراتها العسكرية، إلى جانب برنامجها النووي.

كما أشار إلى وجود مفاوضات جارية تهدف إلى إنهاء الحرب، رغم تأكيد طهران عدم وجود أي محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة.

واستثمر الرئيس الأمريكي هذا الموقف الطريف لتوجيه رسائل سياسية غير مباشرة، حيث قال بأسلوبه المعتاد إنه "لا يرتكب أخطاء… ليس كثيرا"، في إشارة تحمل مزيجا من المزاح والثقة، وتعكس طريقته الخاصة في التعامل مع المواقف المثيرة للجدل.

وتأتي هذه التصريحات في سياق سلسلة من المواقف غير التقليدية التي عرف بها ترامب، والتي شملت محاولات لإعادة تسمية معالم ومؤسسات بارزة، من بينها اقتراح تغيير اسم خليج المكسيك إلى "خليج أمريكا"، إلى جانب إطلاق اسمه على مؤسسات ثقافية وتعليمية في العاصمة واشنطن، في نهج يعكس أسلوبه الفريد في المزج بين السياسة والفكاهة.