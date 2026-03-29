الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الرئيس الأمريكي يفجر جدلا واسعا بتعبير «مضيق ترامب».. فما القصة؟

في مشهد لا يخلو من الإثارة والجدل، عاد دونالد ترامب ليخطف الأنظار بتصريحات غير تقليدية، مزج فيها بين المزاح والرسائل السياسية، ما أثار موجة واسعة من التساؤلات حول دلالات كلماته وتوقيتها.

وفي هذا الصدد، أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي جدلا واسعا بعدما أطلق، خلال مشاركته في منتدى اقتصادي بمدينة ميامي، تسمية "مضيق ترامب" على مضيق هرمز، قبل أن يتدارك الأمر سريعا بابتسامة ساخرة، موضحا أن ما قاله جاء "عن طريق الخطأ".

وخلال كلمته، شدد ترامب على أن إيران تمر بمرحلة "تراجع"، نتيجة ما وصفه بالأضرار الكبيرة التي طالت قيادتها وقدراتها العسكرية، إلى جانب برنامجها النووي.

كما أشار إلى وجود مفاوضات جارية تهدف إلى إنهاء الحرب، رغم تأكيد طهران عدم وجود أي محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة.

واستثمر الرئيس الأمريكي هذا الموقف الطريف لتوجيه رسائل سياسية غير مباشرة، حيث قال بأسلوبه المعتاد إنه "لا يرتكب أخطاء… ليس كثيرا"، في إشارة تحمل مزيجا من المزاح والثقة، وتعكس طريقته الخاصة في التعامل مع المواقف المثيرة للجدل.

وتأتي هذه التصريحات في سياق سلسلة من المواقف غير التقليدية التي عرف بها ترامب، والتي شملت محاولات لإعادة تسمية معالم ومؤسسات بارزة، من بينها اقتراح تغيير اسم خليج المكسيك إلى "خليج أمريكا"، إلى جانب إطلاق اسمه على مؤسسات ثقافية وتعليمية في العاصمة واشنطن، في نهج يعكس أسلوبه الفريد في المزج بين السياسة والفكاهة.

حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس

حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس وإلغاء امتحانات شهر مارس اليوم بسبب الأمطار

وزير التربية والتعليم

هل قررت التعليم تعطيل الدراسة بجميع المدارس وإلغاء امتحانات مارس اليوم؟|توضيح عاجل

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا.. عودة التوقيت الصيفي 2026 في هذا الموعد

نهاية العالم

الانهيار العظيم .. هل اقترب موعد نهاية الكون؟ العلماء يُفجّرون مفاجأة

تعطيل الدراسة وتأجيل الامتحانات

مدرسة دولية بالجيزة تعلن تعطيل الدراسة وتأجيل الامتحانات اليوم لسوء الأحوال الجوية

حالة الطقس في مصر

انتظروا أمطارا بعد ساعات .. غطاء سحابي يغطي سماء بعض المحافظات

صورة أرشيفية

المدارس للطلاب: انتظام امتحانات مارس اليوم «ومفيش غياب».. واحذروا لمس الكهرباء أثناء الأمطار

عمرو اديب

عمرو أديب: خبر سعيد خلال ساعات لدعم المواطنين وأصحاب المعاشات

الجنايات

من الإعدام إلى المخالفات.. خريطة زمنية لسقوط العقوبات وفقا للقانون

رئيسا النواب والشيوخ

برلماني: البيان المشترك للنواب والشيوخ يعكس اصطفافًا مصريًا صلبًا لحماية الأمن العربي

مجلس الشيوخ

برلماني: مصر صامدة غذائيًا رغم اضطرابات المنطقة

بالصور

لوك جذاب.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

كاجوال لافت.. مي سليم تخطف الأنظار بظهورها

مي سليم
مي سليم
مي سليم

ثورة عارمة ضد ترامب بكل أمريكا .. المظاهرات ضده شارك بها 8 ملايين شخص | صور

مظاهرات أمريكا ضد ترامب
مظاهرات أمريكا ضد ترامب
مظاهرات أمريكا ضد ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أتمنى أن تنجح التجربة

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب : لن تنسى أمريكا مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة كاروماما الأولى

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رئيس بحجم مصر

الكاتب الصحفي أسامة شرشر

أسامة شرشر يكتب : الدفاعات العسكرية الخليجية مفاجأة الحرب

المزيد