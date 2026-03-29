وزير الاتصالات يبحث تعزيز استثمارات شركة SAP العالمية في مصر

التقى المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع أوغوستا سبينيلي الرئيس الإقليمي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة اس ايه بي SAPوالوفد المرافق لها؛ حيث تناول اللقاء بحث فرص تعزيز استثمارات الشركة في مصر والتوسع في حجم أعمالها في مجال التعهيد.

وشهد الاجتماع بحث التعاون في مجال الحوسبة السحابية وذلك في اطار تعزيز السيادة الرقمية للدولة علي بياناتها وتطبيقاتها المقدمة علي خدمات الحوسبة السحابية التي توفرها الشركة لعملائها داخل مصر ، مع التوسع في اتاحة خصائص متقدمة في السوق المصري تعتمد علي استخدام قدرات الذكاء الاصطناعي لمنظوماتها، وكذلك تعزيز التعاون في مجال بناء القدرات الرقمية، من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الشباب لسوق العمل، عبر إكسابهم مهارات متقدمة في الحلول التكنولوجية التى توفرها الشركة، بما يعزز جاهزيتهم لسوق العمل العالمي.

وتطرق اللقاء كذلك إلى إمكانية التعاون في اعداد دراسة متكاملة حول متطلبات سوق العمل في مجالات التكنولوجيا المرتبطة بحلول شركة SAP.

وأكد المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حرص الوزارة على تعزيز تنافسية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إقليميًا ودوليًا وتهيئة بيئة أعمال محفزة تمكن الشركات من التوسع في حجم أعمالها في مصر وزيادة صادراتها من الخدمات الرقمية؛ مشيرا إلى اهتمام الوزارة بإقامة شراكات مع الشركات العالمية في مجال بناء القدرات الرقمية، والتوسع في برامج التدريب التي تستهدف اكساب المهارات المطلوبة لسوق العمل بما يسهم في إعداد كوادر رقمية عالية التخصص على النحو الذي يدعم خطط الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتوسع في حجم أعمالها في مصر، ويعزز من مكانة مصر كمركز عالمى لتقديم خدمات التعهيد وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود.

وقالت أوغوستا سبينيلي الرئيس الإقليمي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA) في شركة اس ايه بي SAP: "تُثمن اس ايه بي شراكتها طويلة الأمد مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر وتؤكد التزامها بدعم تطوير المهارات الرقمية وتعزيز منظومة التكنولوجيا المحلية. ومن خلال التعاون المشترك الذي يهدف إلى تمكين الكفاءات الوطنية، وإطلاق المبادرات التي تركز على الابتكار، نسعى إلى المساهمة في الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتنمية قدراتها التكنولوجية، إذ تُعد مصر من الأسواق الواعدة المهمة بالنسبة لنا ونتطلع إلى تعزيز جهودنا مع الوزارة لخلق فرص مستدامة تدعم الاقتصاد.

وقال المهندس محمد سامى المدير العام لشركةSAP مصر: “تقدر SAP مصر تعاونها الوثيق مع الوزارة والشراكة القوية التي بنيناها على مدار الأعوام الماضية. ويظل التزامنا بتمكين الشباب وتطوير قدراتهم راسخًا لا يتغير، ونسعى إلى مضاعفة هذا الاهتمام من خلال الاستثمار بشكل أكبر في إعداد وتأهيل الجيل القادم بالمهارات التي تمكنهم من النجاح في اقتصاد رقمي سريع التطور”

حضر الاجتماع المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمود بدوي مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي، والمهندس سعد رشدي رئيس الادارة المركزية للموارد والمساعدات الفنية والمشرف على الإدارة المركزية للمشروعات التكنولوجية والتعهيد بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من قيادات الوزارة وشركة SAP العالمية.