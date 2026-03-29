محافظ جنوب سيناء يوجه بتنظيم حملة توعية لاستكمال ملفات التصالح

وجه اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، بضرورة تكثيف جهود توعية المواطنين لاستكمال ملفات التصالح، مع الاستعانة بكافة الوسائل المتاحة، بما في ذلك إرسال خطابات بعلم الوصول، والتواصل الهاتفي، والزيارات الميدانية، إلى جانب الاستفادة من الإذاعة المحلية ومكبرات صوت المساجد، لضمان وصول المعلومات لأكبر عدد ممكن من المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ مع المهندسة نجلاء محمد عبد الحافظ، مدير مديرية الإسكان، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، لمناقشة الملفات الحيوية المتعلقة بقطاع الإسكان والمستثمرين بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض المشكلات التي تواجه المستثمرين، خاصة فيما يتعلق بتقنين الأراضي والتخصيص واستخراج التراخيص، وملفات التصالح، حيث وجّه المحافظ بعقد اجتماعات دورية تجمع المستثمرين وكافة الجهات المعنية، للوقوف على التحديات مباشرة والعمل على إيجاد حلول عملية وسريعة.

وأكد المحافظ على ضرورة تسريع وتيرة العمل لإنهاء ملفات التصالح في أقرب وقت ممكن، مشددًا على حرص الدولة على تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين والمستثمرين، بما يسهم في دعم مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية الشاملة والاستقرار العمراني على أرض المحافظة.