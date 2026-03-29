أكلة مفيدة وسريعة.. طريقة عمل المكرونة بالدجاج

إذا كنتي من محبي الأكلات المفيدة والسريعة إليكِ طريقة عمل المكرونة بالفراخ بشكل بسيط وواضح:
طريقة عمل المكرونة بالفراخ
المكونات
- نصف كيلو مكرونة
- 2 صدر دجاج مقطع مكعبات
- بصلة متوسطة مفرومة
- 2 فص ثوم مفروم
- كوب كريمة طبخ (اختياري)
- 2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم
- ملح وفلفل أسود
- بهارات (بابريكا أو كاري حسب الرغبة)
- ملعقة زبدة أو زيت
- كوب مرقة دجاج أو ماء
طريقة تحضير المكرونة بالفراخ
- اسلقي المكرونة في ماء مغلي مملح حتى تنضج، ثم صفيها.
- في مقلاة، سخني الزيت أو الزبدة، ثم أضيفي البصل وقلّبيه حتى يذبل.
- أضيفي الثوم وقلّبي قليلًا، ثم ضعي قطع الدجاج.
- قلّبي الدجاج حتى يتغير لونه وينضج.
- أضيفي صلصة الطماطم والبهارات وامزجي جيدًا.
- أضيفي المرقة واتركي الخليط يغلي لمدة 5 دقائق.
- إذا رغبتِ بطعم كريمي، أضيفي الكريمة وقلّبي.
- أضيفي المكرونة وقلّبي حتى تمتزج مع الصوص.
التقديم
تُقدم ساخنة، ويمكن إضافة جبنة مبشورة على الوجه، مع سلطة خضراء.