أكلة مفيدة وسريعة.. طريقة عمل المكرونة بالدجاج

إذا كنتي من محبي الأكلات المفيدة والسريعة إليكِ طريقة عمل المكرونة بالفراخ بشكل بسيط وواضح:

طريقة عمل المكرونة بالفراخ

المكونات

نصف كيلو مكرونة

2 صدر دجاج مقطع مكعبات

بصلة متوسطة مفرومة

2 فص ثوم مفروم

كوب كريمة طبخ (اختياري)

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

ملح وفلفل أسود

بهارات (بابريكا أو كاري حسب الرغبة)

ملعقة زبدة أو زيت

كوب مرقة دجاج أو ماء

طريقة تحضير المكرونة بالفراخ

اسلقي المكرونة في ماء مغلي مملح حتى تنضج، ثم صفيها. في مقلاة، سخني الزيت أو الزبدة، ثم أضيفي البصل وقلّبيه حتى يذبل. أضيفي الثوم وقلّبي قليلًا، ثم ضعي قطع الدجاج. قلّبي الدجاج حتى يتغير لونه وينضج. أضيفي صلصة الطماطم والبهارات وامزجي جيدًا. أضيفي المرقة واتركي الخليط يغلي لمدة 5 دقائق. إذا رغبتِ بطعم كريمي، أضيفي الكريمة وقلّبي. أضيفي المكرونة وقلّبي حتى تمتزج مع الصوص.

التقديم

تُقدم ساخنة، ويمكن إضافة جبنة مبشورة على الوجه، مع سلطة خضراء.