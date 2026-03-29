موتسيبي: نريد منح شرف استضافة البطولات لكل الدول لكن لا أحد يتقدم سوى المغرب

كشف باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” عن رغبته في استضافة كل دول القارة للأحداث القارية، مشيرا إلى أنه لم يتقدم أحد بملفات الاستضافة سوى المغرب.

وقال موتسيبي في تصريحات صحفية: نريد منح شرف إستضافة البطولات لكل دول القارة لكن لا أحد يتقدم بملفات الاستضافة سوى المغرب.

وأوضح: المغرب سيستضيف كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 عاما، المغرب يحتفظ باستضافة كأس أمم إفريقيا للسيدات في نفس التواريخ المحددة.

وأردف: المغرب يتقدم أحيانا وحده لإحتضان عدد من البطولات، سأزور السنغال والمغرب تأكيدا على التزامنا بالتعاون مع كافة اتحادات القارة.

وأختتم موتسيبي تصريحاته قائلا : نحترم لجوء كل دولة إلى درجات التقاضي المختلفة.