وكيل أفريقية النواب: سقوط الإرهابي علي عبدالونيس رسالة ردع لكل أعداء الوطن

ثمن النائب الدكتور أشرف سعد سليمان، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، نجاح وزارة الداخلية في توجيه ضربة استراتيجية قاصمة لحركة حسم الإرهابية، والقبض على الإرهابي علي عبد الونيس، أحد أخطر الكوادر الحركية.

وأكد وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، في بيان، أن وزارة الداخلية تُبرهن أنها الحارس الأمين لمقدرات هذا الوطن، وتؤكد أن يد العدالة طولى ولا تعرف المستحيل.

وأوضح أن اعترافات الإرهابي علي عبد الونيس جاءت لتضع النقاط على الحروف، وتكشف حجم الحقد الدفين الذي تكنّه هذه الجماعة للجمهورية الجديدة، ولعل أبرز ما جاء فيها مخطط استهداف الطائرة الرئاسية وهو الاعتراف الأخطر الذي كشف عن نية الغدر برمز الدولة ورأس استقرارها.

وثمن النائب الدكتور أشرف سعد سليمان، المجهودات العظيمة لرجال وزارة الداخلية؛ موضحًا أن العقيدة الأمنية الحالية انتقلت من رد الفعل إلى المبادأة والردع الاستباقي، مشيرًا إلى أن الحفاظ على حالة الاستقرار الملحوظة وسط إقليم يشتعل بالنزاعات، هو الإنجاز الأكبر الذي يمهد الطريق لقطار التنمية والاستثمار الذي يقوده الرئيس السيسي، مؤكدًا أن سقوط الإرهابي علي عبد الونيس هو رسالة رعب لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر.

وشدد على أن رسالة الدولة المصرية اليوم واضحة وحاسمة بأن مصر لا تنسى حقها، ويدها تطال كل من تسول له نفسه المساس بأمن مواطنيها.

ولفت إلى أن سقوط الإرهابي علي عبد الونيس واعترافاته التفصيلية يضعان حدًا لأكاذيب المظلومية التي تروجها المنصات الإخوانية بالخارج، ويؤكدان أن الدولة المصرية تمتلك من الأدوات المعلوماتية والتقنية ما يجعلها قادرة على حماية "الجمهورية الجديدة" من أي تهديدات غير نمطية.