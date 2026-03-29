الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

قرار عاجل من الجنايات فى اتهام زوج بإنهاء حياة طليقته أمام مدرسة ابنهما

هيئة المحكمة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم
إسلام دياب

قررت محكمة الجنايات وأمن الدولة المنعقدة بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، تأجيل محاكمة المتهم بقتل طليقته «صابرين» حال اصطحابها طفلها أمام مدرسته، لجلسة 26 أبريل المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ياسر عكاشة المتناوي، ومحمد مرعي، ووائل مكرم، وأمانة سر أشرف حسن.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم رضا إسماعيل محمد بتهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد للمجني عليها صابرين ممدوح حامد عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض (سكين) وترصد لها بالمكان الذي أيقن سلفا تواجدها به وما أن ظفر بها في طريقها الى منزلها عقب اصطحاب نجلهما من المدرسة حتى انهال عليها ضربا في مختلف أنحاء جسدها مستخدما السلاح الأبيض تاركاً إياها تنزف دماءها وتلفظ آخر أنفاسها لتفارق الحياة قاصداً ازهاق روحها فأحدث بها إصابتها الثابتة بالتقرير الطبي وتقرير الصفحة التشريحية المرفقين والتى أودت بحياتها.

المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة 

وأضافت التحقيقات إحراز المتهم بغير مسوغ قانوني وبدون مبرر من الضرورة الشخصية أو الحرفية سلاح أبيض (سكين) مما تستعمل في الاعتداء على الأشخآص.

وأكد شهود الواقعة بالتحقيقات انه قد استوقفهم صخب لمشادة بين رجل وامرأة فاقتربوا لاستيضاح الأمر، فإذا بالمتهم والمجني عليها يتنازعان على طفل بينهما ، ثم اشتدت حدة المشادة بينهما حتى علا صراخ المجني عليها ، وتمسك كل منهما بالطفل ، وما هي إلا لحظات حتى أشهر المتهم سلاحاً أبيض ( سكين ) وحينها حاولت المجني عليها الفرار ، إلا ان المتهم أمسك بها فقاومت ، إلا أنه تمكن من اسقاطها أرضا، واستعطفته لإطلاق سراحها ، لكنه لم يعبأ ولم يصغ الي توسلاتها وطعن به المجني عليها طعنة باغتتها ، واعقبها بعدة طعنات فخشيت على صغيرها ، فاحتضنته وسقطت غارقة في دمائها بين أحضان صغيرها ، بينما فر المتهم هارباً.

وسئل الطفل استدلالا بالتحقيقات فقرر أنه حال عودته من المدرسة رفقة والدته ظهر والده محاولاً خطفه ثم قام بإخراج سلاح ابيض (سكين) كان يخفيه ببنطاله وقام بطعن والدته عدة طعنات ، وأقر المتهم بارتكاب الواقعة مستخدماً السلاح الأبيض (سكين) المضبوط وعلل ارتكابه الجريمة لقيام المجني عليها بعدم تمكينه من رؤية أطفاله وعلمه بأنها قد تزوجت عرفياً من أحد الأشخاص ورفضها اقامة الأطفال معه ، فضلا عن رفعها للعديد من القضايا ضده بمحاكم الأسرة.

محكمة الجنايات مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون محاكمة المتهم قتل طليقته محاكمة

كيمي أنتونيللي
