العمل: 1100 وظيفية بالقطاع السياحي في مطروح السبت المقبل

أعلنت وزارة العمل عن تنظيم "الملتقى التوظيفي الثاني بمحافظة مطروح"، والذي يستهدف توفير 1100 فرصة عمل لجميع المؤهلات والتخصصات من الجنسين، وذلك بالتعاون مع كبرى الفنادق والقرى السياحية بمطروح والساحل الشمالي.

يأتي هذا الملتقى تحت رعاية معالي وزير العمل حسن شحاتة، واللواء أ.ح.د/ خالد شعيب (محافظ مطروح)، وبإشراف مباشر من المهندس مصطفى جابر، مدير مديرية العمل بمطروح، ليعكس الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص في معالجة قضية البطالة ودعم الاقتصاد الوطني عبر قطاع السياحة الحيوي.

خريطة الفرص الوظيفية

كشفت الوزارة عن تنوع كبير في الوظائف المتاحة لتشمل مختلف المهارات، وجاءت أبرز التخصصات كالتالي:

400 عامل (Housekeeping): لتلبية احتياجات الفنادق الكبرى.

400 طباخ: بمستويات مهنية مختلفة.

200 عضو فريق (Team Member): للعمل في كبرى السلاسل والمطاعم.

50 مضيف (Waiter): لتقديم خدمات الضيافة الفندقية.

50 مندوب توصيل: لدعم العمليات اللوجستية.

شراكات اقتصادية رائدة

يتميز الملتقى بمشاركة نخبة من أكبر الأسماء في عالم الضيافة والمطاعم، ومن أبرزها: مجموعة فنادق JAZ (بفروعها المختلفة: Almaza Blue, Tamerina, Neo, Elite Crystal)، وفندق Carols Beau Rivage، وBeau Site Hotels، وCleopatra Sidi Heneish، ومجموعة Americana العالمية، وفندق Sakhra.

موعد وكيفية التقديم

دعت مديرية العمل بمطروح الشباب الراغبين في الالتحاق بهذه الفرص للتوجه إلى مقر الملتقى، وفقاً للبيانات التالية:

التاريخ: السبت، الموافق 4 أبريل 2026.

المكان: حديقة كليوباترا – أمام مساكن اللوكس – محافظة مطروح.

تأتي هذه الخطوة لتعزيز ركائز التنمية المستدامة في المحافظة، وتوفير بيئة عمل لائقة تضمن حقوق العاملين وتساهم في رفع كفاءة الخدمات السياحية بمدينة مطروح ومنطقة الساحل الشمالي، تزامناً مع الاستعدادات للموسم السياحي الصيفي.