الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

العمل: 1100 وظيفية بالقطاع السياحي في مطروح السبت المقبل

فرص العمل المتاحة
فرص العمل المتاحة

أعلنت وزارة العمل عن تنظيم "الملتقى التوظيفي الثاني بمحافظة مطروح"، والذي يستهدف توفير 1100 فرصة عمل لجميع المؤهلات والتخصصات من الجنسين، وذلك بالتعاون مع كبرى الفنادق والقرى السياحية بمطروح والساحل الشمالي.

يأتي هذا الملتقى تحت رعاية معالي وزير العمل حسن شحاتة، واللواء أ.ح.د/ خالد شعيب (محافظ مطروح)، وبإشراف مباشر من المهندس مصطفى جابر، مدير مديرية العمل بمطروح، ليعكس الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص في معالجة قضية البطالة ودعم الاقتصاد الوطني عبر قطاع السياحة الحيوي.

خريطة الفرص الوظيفية

كشفت الوزارة عن تنوع كبير في الوظائف المتاحة لتشمل مختلف المهارات، وجاءت أبرز التخصصات كالتالي:

400 عامل (Housekeeping): لتلبية احتياجات الفنادق الكبرى.

400 طباخ: بمستويات مهنية مختلفة.

200 عضو فريق (Team Member): للعمل في كبرى السلاسل والمطاعم.

50 مضيف (Waiter): لتقديم خدمات الضيافة الفندقية.

50 مندوب توصيل: لدعم العمليات اللوجستية.

شراكات اقتصادية رائدة

يتميز الملتقى بمشاركة نخبة من أكبر الأسماء في عالم الضيافة والمطاعم، ومن أبرزها: مجموعة فنادق JAZ (بفروعها المختلفة: Almaza Blue, Tamerina, Neo, Elite Crystal)، وفندق Carols Beau Rivage، وBeau Site Hotels، وCleopatra Sidi Heneish، ومجموعة Americana العالمية، وفندق Sakhra.

موعد وكيفية التقديم

دعت مديرية العمل بمطروح الشباب الراغبين في الالتحاق بهذه الفرص للتوجه إلى مقر الملتقى، وفقاً للبيانات التالية:

التاريخ: السبت، الموافق 4 أبريل 2026.

المكان: حديقة كليوباترا – أمام مساكن اللوكس – محافظة مطروح.

تأتي هذه الخطوة لتعزيز ركائز التنمية المستدامة في المحافظة، وتوفير بيئة عمل لائقة تضمن حقوق العاملين وتساهم في رفع كفاءة الخدمات السياحية بمدينة مطروح ومنطقة الساحل الشمالي، تزامناً مع الاستعدادات للموسم السياحي الصيفي.

تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيتم تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل الآن

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

التدخين

تحذير عاجل من وزارة الصحة عن نوع سجائر منتشر بالأسواق

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من التعليم لتوضيح حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس في المدارس بسبب الأمطار .. التعليم توضح

امطار

بسبب أمطار الأحد .. ترحيل مواعيد امتحانات طلاب القاهرة إلى هذه الأيام

حالة الطقس غدا

من الثلاثاء لـ الخميس .. تفاصيل موجة الطقس السيئة والسيول

الإمارات

الشارقة: هجوم إيراني استهدف شركة الثريا للاتصالات

إيران وامريكا

إيران تنفي إجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب

الشرطة البحرينية

خططت لتنفيذ عمليات إرهابية.. اعتقال خلية تابعة لحزب الله في البحرين

أكلة سريعة ومشبعة.. طريقة عمل مكرونة بالسجق في 20 دقيقة

طريقة عمل مكرونة بالسجق في 20 دقيقة بس
طريقة عمل مكرونة بالسجق في 20 دقيقة بس
طريقة عمل مكرونة بالسجق في 20 دقيقة بس

تحذير صحي عاجل.. ارتفاع إصابات السل في أمريكا لأعلى مستوى منذ سنوات.. وخبراء يكشفون الأسباب والأعراض وطرق الوقاية

اعراض السل
اعراض السل
اعراض السل

الإيطالي الصاعد يكتب التاريخ: أنتونيللي أصغر متصدر لبطولة فورمولا-1

كيمي أنتونيللي
كيمي أنتونيللي
كيمي أنتونيللي

افصل الجهاز فورًا.. سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف

سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف
سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف
سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف

نضال الشافعي

نضال الشافعي: استعنت بأفلام تسجيلية قبل تصوير مسلسل رأس الأفعى

عمر كمال ومحمود الليثي

بعد نجاحات سابقة.. محمود الليثي وعمر كمال يطرحان دويتو بشوات البلد .. فيديو

عبد الحليم حافظ

في ذكراه.. ماذا قال عبد الحليم حافظ عن محمود الخطيب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: لماذا تتحول المرأة القوية إلى أنثى مع الرجل المناسب ؟

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: تشكيك بلا دليل.. كيف تحولت قرارات حماية الطلاب إلى مادة للشائعات؟

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

