متحف التحرير يدعو طلاب الجامعات للانضمام لدفعة تدريب جديدة

أعلن المتحف المصري بالتحرير، عن بدء التسجيل لتدريب الدفعة الجديدة من مبادرة “أصدقاء المتحف المصري” من طلاب الفرقة الثالثة بالكليات ذات التخصص.

أوضحت إدارة التدريب بالمتحف المصري بالتحرير، أن مواعيد الحضور حسب التخصص كالتالي:

• الإثنين ٦ أبريل: طلاب كليات الآثار.

• الثلاثاء ٧ أبريل: طلاب كليات السياحة والفنادق وأقسام الإرشاد السياحي.

• الأربعاء ٨ أبريل: طلاب أقسام التاريخ.



وشددت إدارة المتحف المصري بالتحرير، على الالتزام بالحضور في المواعيد المحددة لكل تخصص لضمان إتمام إجراءات التسجيل بسلاسة.



أشارت إدارة المتحف، إلى توقيت التسجيل من الساعة ١٠:٣٠ صباحاً وحتى الساعة ١:٠٠ ظهراً، على أن تكون نقطة الالتقاء داخل المتحف عند "صلاية الملك نعرمر".

أفادت أن المستندات المطلوبة للطلاب صورة شخصية حديثة، وصورة بطاقة الرقم القومي، بالإضافة إلى أصل كارنيه الكلية “أو إثبات قيد رسمي موضح به الكلية والفرقة الدراسية”.

يذكر أن وضع حجر أساس المتحف المصري بالتحرير في القرن الـ 19 والذى شهد افتتاحة حضور الخديوي عباس حلمي الثاني فى 15 نوفمبر 1902، ويصنف بانه أقدم متحف آثري في الشرق الأوسط ،ويقتني بداخل طرقته الممتدة على قطع آثرية فريدة تعود لعدة عصور.

وصمم المهندس المعماري الفرنسي مارسيل دورغون الشكل الهندسي لـ المتحف المصري بالتحرير والمتميز بشكل العمارة اليونانية الرومانية ، وذلك عقب مسابقة عالمية تمت عام 1895 ميلاديا ، ليكون أيقونة المتاحف حول العالم ومزارا سياحيا يقصد سائحي العالم.

ويضم المتحف المصري بالتحرير أشهر القطع الاثرية عبر تاريخة كان ابرزها قناع الملك توت عنخ آمون الذى انتقل الى المتحف المصري الكبير ، بالاضافة الي قطع آثرية للمجموعة الجنائزية ليويا وتويا ولوحة نارمر بالااضفة الي تماثيل خاصة بملوك وملكات مصر في العصر القديم.