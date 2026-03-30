كيلو البانيه بكام؟.. تراجع ملحوظ فى أسعار الدواجن والبيض اليوم
ترامب: تقدم في التفاهم مع إيران و20 ناقلة نفط تعبر هرمز "احتراماً" لأمريكا
ترامب يدرس خيارا عسكريا لنقل اليورانيوم المخصب خارج إيران
عضو اتحاد المصريين بالكويت: مصر تحركت مبكرًا لضمان سلامة مواطنيها بالخارج
ترامب: المحادثات بين واشنطن وطهران تمضي على نحو جيد.. و6 أبريل موعد الحسم
أسعار الذهب دون مصنعية في السعودية
دعاء الفجر .. أفضل الأدعية والأذكار الصباحية الواردة عن النبي
تقارير: الركراكي الأقرب لخلافة رينارد في تدريب المنتخب السعودي
من كاراكاس إلى طهران.. ترامب: أريد نفط إيران ونسعى للسيطر على جزيرة خارك
يرفض الإنجليزي ولا يفكر في السعودي.. محمد صلاح يحدد وجهته المستقبلية
محكوم عليه بأكثر من 12 سنة حبس.. القصة الكاملة لمتهم ادعى تلفيق قضايا له
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
متحف التحرير يدعو طلاب الجامعات للانضمام لدفعة تدريب جديدة

المتحف المصري بالتحرير
محمد الاسكندرانى

أعلن المتحف المصري بالتحرير، عن بدء التسجيل لتدريب الدفعة الجديدة من مبادرة “أصدقاء المتحف المصري” من طلاب الفرقة الثالثة بالكليات ذات التخصص.

أوضحت إدارة التدريب بالمتحف المصري بالتحرير، أن مواعيد الحضور حسب التخصص كالتالي:
• الإثنين ٦ أبريل: طلاب كليات الآثار.
• الثلاثاء ٧ أبريل: طلاب كليات السياحة والفنادق وأقسام الإرشاد السياحي.
• الأربعاء ٨ أبريل: طلاب أقسام التاريخ.
 

وشددت إدارة المتحف المصري بالتحرير، على الالتزام بالحضور في المواعيد المحددة لكل تخصص لضمان إتمام إجراءات التسجيل بسلاسة.
 

أشارت إدارة المتحف، إلى توقيت التسجيل من الساعة ١٠:٣٠ صباحاً وحتى الساعة ١:٠٠ ظهراً، على أن تكون نقطة الالتقاء داخل المتحف عند "صلاية الملك نعرمر".

أفادت أن المستندات المطلوبة للطلاب صورة شخصية حديثة، وصورة بطاقة الرقم القومي، بالإضافة إلى أصل كارنيه الكلية “أو إثبات قيد رسمي موضح به الكلية والفرقة الدراسية”.
يذكر أن وضع حجر أساس المتحف المصري بالتحرير في القرن الـ 19 والذى شهد افتتاحة حضور الخديوي عباس حلمي الثاني فى 15 نوفمبر 1902، ويصنف بانه أقدم متحف آثري في الشرق الأوسط ،ويقتني بداخل طرقته الممتدة على قطع آثرية فريدة تعود لعدة عصور.

وصمم المهندس المعماري الفرنسي مارسيل دورغون الشكل الهندسي لـ المتحف المصري بالتحرير والمتميز بشكل العمارة اليونانية الرومانية ، وذلك عقب مسابقة عالمية تمت عام 1895 ميلاديا ، ليكون أيقونة المتاحف حول العالم ومزارا سياحيا يقصد سائحي العالم.

ويضم المتحف المصري بالتحرير أشهر القطع الاثرية عبر تاريخة كان ابرزها قناع الملك توت عنخ آمون الذى انتقل الى المتحف المصري الكبير ، بالاضافة الي قطع آثرية للمجموعة الجنائزية ليويا وتويا ولوحة نارمر بالااضفة الي تماثيل خاصة بملوك وملكات مصر في العصر القديم.

حالة الطقس غداً | أمطار تضرب هذه المحافظات .. والصغري بالقاهرة تسجل 13 درجة

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 .. ماذا أعلن وزير التعليم؟

تغيير الساعة رسميًا.. موعد عودة التوقيت الصيفي 2026

تغيير الساعة رسميًا مساء خميس.. موعد التوقيت الصيفي 2026

موجة تقلبات جوية جديدة تبدأ الثلاثاء.. إليك خريطة الأمطار الغزيرة والسيول

تقلبات جوية حادة تبدأ الثلاثاء.. إليك خريطة الأمطار الغزيرة والسيول

مواعيد غلق المحلات

رسميا.. متى ينتهي قرار غلق المحلات 9 مساء؟

سعر الدولار

رسميا الآن.. صعود كبير في سعر الدولار اليوم بالبنوك

موعد صرف معاشات شهر أبريل2026

موعد صرف معاشات أبريل2026.. هل توجد زيادة جديدة؟

. قفزة كبيرة سعر الذهب

الجرام يلامس 8000 جنيه.. قفزة كبيرة سعر الذهب عيار 24 اليوم

فتح باب التقديم لاختيار متخصصين في كرة القدم النسائية تحت سن 18 عاما

حسام عاشور: شيكابالا لم يتألق في مباريات القمة بسببي

ناصر منسي

لاعب الزمالك السابق: ناصر منسي أفضل مهاجم في مصر

زيارة ملكية.. أسرة عبد الحليم حافظ تستقبل أحمد فؤاد الثاني بمنزله

اسرة عبد الحليم حافظ وأحمد فؤاد الثاني
اسرة عبد الحليم حافظ وأحمد فؤاد الثاني
اسرة عبد الحليم حافظ وأحمد فؤاد الثاني

منذ شهرين.. شاهد آخر ظهور للفنانة فاطمة كشري قبل رحيلها

فاطمة كشري
فاطمة كشري
فاطمة كشري

بعد وفاتها.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة فاطمة كشري |خاص

فاطمة كشري
فاطمة كشري
فاطمة كشري

«الكمامة» في مهرجان المسرح العالمي تتحول من أداة وقاية إلى عقاب نفسي

العرض المسرحي "الكمامة"
العرض المسرحي "الكمامة"
العرض المسرحي "الكمامة"

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: ماذا بعد

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ‏لا للملوك

المزيد