وزير الخارجية يلتقي نظيره التركي في إسلام آباد لبحث العلاقات الثنائية وتنسيق جهود خفض التصعيد

عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج لقاء مع هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية، يوم الأحد ٢٩ مارس، وذلك على هامش مشاركتهما في الاجتماع الوزاري الرباعي المنعقد بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وتناول اللقاء سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد الوزيران الحرص على البناء على الزخم الإيجابي المستمر في مسار العلاقات المصرية التركية، وأهمية تكثيف العمل المشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.

وركزت المباحثات على التطورات الإقليمية المتسارعة، حيث استعرض الوزيران المساعي المكثفة الجارية في لتطوير التعاون في إطار العمل الرباعي الذي يجمع مصر وتركيا والسعودية وباكستان في مختلف المجالات، فضلا عن الجهود المبذولة من جانب مصر وتركيا وباكستان لخفض التصعيد الإقليمي وتغليب الحل الدبلوماسي لتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق نحو فوضى شاملة.

كما شهد اللقاء تبادل الرؤى ازاء عدد من القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية، والأوضاع في منطقة القرن الإفريقي.