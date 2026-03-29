إعلام إيراني: عودة الكهرباء إلى معظم مناطق طهران وكرج

أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بعودة التيار الكهربائي إلى معظم مناطق طهران وكرج.

وأكدت وسائل إعلام إيرانية أن فرق تشغيل قطاع الكهرباء لا تزال تعمل على إعادة التيار الكهربائي إلى المناطق المتبقية في أسرع وقت ممكن، لافتة إلى أن "شبكة الكهرباء في طهران وألبرز مستقرة".



وكانت الكهرباء قد انقطعت عن أنحاء من طهران وإقليم ألبرز إثر هجمات استهدفت البنية التحتية، فيما نشرت وسائل إعلامية مشاهد لانقطاع الكهرباء عن عدة مناطق في العاصمة.



وقالت وسائل الإعلام إن شظايا الهجمات أصابت جزءاً من شبكة الكهرباء في ألبرز، ما أدى إلى انقطاعها في عدة مناطق بطهران وكرج.