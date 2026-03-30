رسائل محبة.. محافظ الغربية يستقبل وفد الكنيسة الكاثوليكية ويبادلهم التهاني بالأعياد

استقبل اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، اليوم وفد الكنيسة الكاثوليكية، برئاسة نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، والأب صموئيل جرجس، راعي كنيسة القديس بطرس والقديسة حنة للأقباط الكاثوليك بطنطا، في أجواء من المحبة والألفة.

توجيهات محافظ الغربية

وهنأ الأب باخوم محافظ الغربية بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكدًا حرص الكنيسة على مشاركة المسلمين الاحتفال بأعيادهم، كما يحرص المسلمون على الاحتفال بأعياد المسيحيين.

وأشار إلى ما يميز الشعب المصري من وحدة وتعايش تحت سماء الوطن الواحد، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالأمن والسلام والرخاء.

تهنئة عيد الفطر والقيامة

من جانبه، هنأ اللواء دكتور علاء عبد المعطي ، الوفد بمناسبة قرب عيد القيامة المجيد، معربًا عن سعادته بهذه التهنئة، مؤكدًا أننا جميعًا أبناء وطن واحد ينعم بالوحدة والسلام والألفة بين أبنائه، في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ، متمنيا أن يديم الله على مصرنا الحبيبة السلام والمحبة والازدهار.