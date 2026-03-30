وحدة العرب ضرورة لا تقبل التأجيل.. نائب يدعو لتكامل اقتصادي بين مصر والخليج

أكد النائب إيهاب إمام، عضو مجلس النواب، أن وحدة الصف العربي لم تعد خيارًا سياسيًا، بل أصبحت ضرورة لا تقبل التأجيل، لضمان استقرار المنطقة وتعزيز قدرتها على مواجهة الأزمات الإقليمية والدولية.

وشدد إمام، في تصريحات صحفية اليوم، على أن على ضرورة مواجهة مروجي حالة الانقسام العربي ينعكس سلبًا على مصالح الشعوب ويضعف الموقف الإقليمي في مواجهة المتغيرات العالمية، داعيًا إلى ضرورة تبني رؤية عربية موحدة تقوم على التعاون والتكامل بدلًا من التباعد والخلاف.

وأوضح النائب أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من مرحلة التنسيق إلى مرحلة التكامل الحقيقي، خاصة على الصعيد الاقتصادي، من خلال تعزيز الشراكات بين مصر ودول الخليج العربي، بما يسهم في بناء قوة اقتصادية عربية قادرة على المنافسة عالميًا.

وأشار إلى أن العالم العربي يمتلك إمكانيات هائلة من حيث الموارد الطبيعية، والقوة البشرية، والموقع الاستراتيجي، إلا أن توظيف هذه الإمكانيات بالشكل الأمثل يتطلب إرادة سياسية حقيقية ورؤية مشتركة للتنمية.

وأكد إمام أن التكامل في مجالات الصناعة والطاقة والاستثمار والتكنولوجيا يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن القومي العربي، وبناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للأجيال القادمة.

واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أن وحدة العرب هي الطريق الحقيقي لمواجهة التحديات الراهنة، وتحقيق نهضة شاملة تقوم على التعاون والعمل المشترك بين الدول العربية.