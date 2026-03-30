الهلال السوداني يتقدم بشكوى رسمية لكاف بسبب مشاركة الموساوي رغم الإيقاف

تقدم نادي الهلال السوداني بشكوى رسمية إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" احتجاجًا على مشاركة حمزة الموساوي، لاعب نهضة بركان المغربي، في المباراة التي جمعت الفريقين في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، رغم صدور قرار سابق بإيقافه بسبب مخالفة تتعلق بالمنشطات.

وجاء تحرك الهلال بعد خسارته بهدف دون رد في لقاء الإياب، عقب تعادل الفريقين 1-1 في مباراة الذهاب، وسط جدل تحكيمي كبير.

وأوضح الهلال في بيانه أن نتائج فحص المنشطات الذي أُجري بتاريخ 24 يناير خلال مباراة نهضة بركان أمام بيراميدز أظهرت وجود مادة محظورة في عينة الموساوي، ما أدى إلى إيقافه لمدة 30 يومًا عن أي نشاط كروي.

وأشار النادي إلى أن الاتحاد الأفريقي أعلن الإيقاف رسميًا في 11 مارس، قبل يومين فقط من مواجهة الهلال، إلا أنه تم رفع الإيقاف يوم المباراة، ما سمح للموساوي بالمشاركة وساهم في تسجيل هدف التعادل عبر ركلة جزاء.

وأكد الهلال أن اللاعب سبق وأن اعترف بصحة العينة "A"، ولم يتم تقديم أي استثناء طبي أو مبرر قانوني لاستخدام المادة المحظورة، ما يجعل مشاركته في المباراتين ضد الفريق السوداني مخالفة صريحة للوائح مكافحة المنشطات.

وصف الهلال هذه الخطوة بأنها انتهاك جسيم لمبادئ النزاهة وتوازن المنافسة، مؤكدًا أن كرة القدم يجب أن تمارس في ظروف عادلة ومتساوية، مع احترام كامل للمعايير الدولية.

وطلب النادي رسميًا المشاركة في الإجراءات التأديبية ذات الصلة، مشددًا على أنه سيتخذ كل الخطوات لضمان التحقيق الكامل وتحقيق العدالة وحماية نزاهة المنافسة.