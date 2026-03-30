رئيس جمعية مسافرون يقترح استراتيجية لمصر للاستفادة من سياحة الفعاليات

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة و السفر نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم وعضو جمعية مستثمري جنوب سيناء، إن مصر لديها فرص قوية وكبيرة في سياحة الفعاليات سواء السياحة الرياضية او المعارض والمؤتمرات بشكل عام وكذلك السياحة الدينية وتسلق الجبال و الغوص وغيرها لما تتمتع به من بنية قوية مؤهلة لذلك سواء مراكز مؤتمرات في العديد من المدن السياحية مثل شرم الشيخ و العلمين او الملاعب والاستادات وغيرها .

وكشف د. عاطف عبد اللطيف انه طبقا للاحصائيات فقد بلغت قيمة سوق سياحة الفعاليات العالمية 1,538.30 مليار دولار أمريكي في عام 2025، ومن المتوقع أن تنمو إلى 2,971.37 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.71% وتستحوذ أوروبا على سوق سياحة الفعاليات بنسبة بلغت 39.90٪ في عام 2025.

وأوضح عاطف عبد اللطيف ان البنية الأساسية لهذه الفعاليات موجودة في مصر ولكننا نحتاج إلى الترويج الجيد لهذا النمط السياحي الهام من خلال دعوة منظمي الرحلات و اصحاب المال و الأعمال لزيارة مصر والتعرف على الامكانيات المميزة لدينا في هذا المجال .

ودعا إلى تبني رؤية محددة بالتنسيق بين وزارة السياحة و الوزارت المختلفة مع القطاع الخاص للاستثمار الأمثل لهذا النشاط السياحي من خلال دراسة معمقة تصلنا إلى استراتيجية لها آليات تنفيذ واضحة قادرة على استقطاب أكبر قدر من سياحة الفعاليات حول العالم .



واقترح د. عاطف عبد اللطيف عددا من المحاور التي تضع مصر على قوائم الدول التي تستقطب سياحة المؤتمرات و الفعاليات ومنها ضرورة وضع أجندة سنوية محددة و معلنة تضم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية والرياضية و المؤتمرات العلمية والاقتصادية و الطبية وغيرها بحيث تصبح هذه الفعاليات نقطة جذب للسائحين سنويًا.

واقترح بضرورة استغلال المواقع الأثرية في تنظيم الفعاليات بحيث يمكن تقديم تجارب فريدة تمزج بين التاريخ والترفيه مثل العروض الموسيقية و الفنية داخل المناطق الأثرية، بما يخلق تجربة سياحية متكاملة.

و دعا إلى تقديم عدد من الحوافز للجهات والشركات ومنظمي الفعاليات الدوليين بمختلف أنماطها تتمثل في تسهيلات في التأشيرات والدعم اللوجستي مع أهميةً الترويج لمصر كمركز إقليمي للأعمال والفعاليات الدولية.

وطالب عاطف عبد اللطيف بالتوسع في الاعتماد على السوشيال ميديا ومنصات التواصل الاجتماعي للوصول إلى الجمهور المستهدف عالميًا مشيرا إلى أهمية أن إنشاء منصة إلكترونية موحدة تعرض جميع الفعاليات في مصر بشكل يسهم في تسهيل الوصول إلى الفعاليات وزيادة معدلات الحجز عليها.