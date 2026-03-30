انتخابات البيطريين.. انتظام عملية التصويت وغياب الشكاوى

أكد الدكتور ناجي سلام، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء البيطريين، أن جميع اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية بدأت استقبال الناخبين في تمام الساعة العاشرة صباحا.

وأوضح الدكتور ناجي سلام، في تصريح له، أن عملية التصويت تسير بسلاسة تامة دون أي معوقات، مؤكدا أن اللجنة لم تتلق حتى الآن أي شكاوى من أعضاء الجمعية العمومية في أي محافظة من محافظات الجمهورية.

وأضاف رئيس اللجنة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية لتسهيل عملية الاقتراع، من خلال وضع لوحات إرشادية على كل لجنة توضح أرقام القيد وكيفية التصويت، بالإضافة إلى تخصيص "لجان استعلام" لمساعدة الأطباء في معرفة لجانهم الانتخابية وأرقامهم المسجلة في الكشوف فور وصولهم.

ووصف الدكتور ناجي سلام الأجواء الانتخابية بأنها "عرس انتخابي"، مشيدا بحرص الأطباء على المشاركة والإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في النقابة العامة ونقابة قنا الفرعية، في الانتخابات التي تستمر حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الاثنين.