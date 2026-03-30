بعد إدراجها بقائمة عالمية لأجمل 12 مدينة .. معلومات تاريخية عن القاهرة

لم يكن اختيار القاهرة ضمن أجمل مدن العالم مجرد تصنيف عابر، بل تأكيد جديد على مكانة العاصمة المصرية التي تجمع بين عراقة التاريخ وروح الحاضر.

فبحسب تصنيف موقع Civitatis، جاءت القاهرة في المركز الرابع عالميًا ضمن قائمة تضم 12 مدينة هي الأجمل على مستوى العالم، في إنجاز يعكس ثراءها الثقافي وتفردها العمراني.

هذا التقدير الدولي لم يأت من فراغ ، فالقاهرة التي تمتد جذورها لآلاف السنين لا تزال تحتفظ بسحرها الخاص من شوارعها التاريخية في القاهرة الفاطمية، إلى مساجدها العتيقة وأسواقها الشعبية، وصولا إلى إطلالتها المميزة على نهر النيل، التي تمنح زائريها تجربة لا تنسى .

يعكس هذا الاختيار المكانة الحضارية الفريدة للعاصمة، ويعد تتويجا لجهود الدولة في الحفاظ على الطابع التراثي والمعماري، بالتوازي مع خطط التطوير التي تشهدها المدينة في مختلف المناطق.

وتشهد القاهرة خلال السنوات الأخيرة أعمال تطوير واسعة، تستهدف إعادة إحياء المناطق التاريخية وتحسين البنية التحتية، إلى جانب تعزيز الخدمات السياحية والترفيهية، بما يواكب مكانتها كواحدة من أهم الوجهات في المنطقة