الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

طريقة عمل الشكشوكة الأصلية في البيت بطعم مميز

شكشوكة
شكشوكة
أسماء عبد الحفيظ

طريقة عمل الشكشوكة، الشكشوكة من أشهر الأكلات الشعبية السريعة والاقتصادية، وتتميز بطعمها الغني وسهولة تحضيرها، وتعتبر وجبة مثالية للفطار أو العشاء، للشيف عزة العمدة .

المكونات:

  • 4 بيضات
  • 2 ثمرة طماطم كبيرة مبشورة أو مقطعة
  • 1 بصلة متوسطة مفرومة
  • 1 فلفل أخضر مقطع
  • 2 فص ثوم مفروم
  • ملعقة كبيرة صلصة طماطم اختياري
  • ملح حسب الرغبة
  • فلفل أسود
  • كمون
  • بابريكا اختياري
  • زيت أو سمن
  • بقدونس للتزيين

 طريقة التحضير:

  1. في طاسة على النار، ضعي ملعقة زيت واتركيها تسخن قليلًا.
  2. أضيفي البصل وقلّبيه حتى يذبل ويأخذ لونًا ذهبيًا خفيفًا.
  3. ضعي الثوم والفلفل الأخضر وقلّبي لمدة دقيقة.
  4. أضيفي الطماطم المبشورة وملعقة الصلصة، واتركي الخليط يغلي حتى يتسبك.
  5. تبّلي بالملح والفلفل والكمون والبابريكا حسب ذوقك.
  6. بعد ما الصلصة تتماسك، اعملي فتحات صغيرة في الطاسة وكسّري البيض فيها.
  7. غطّي الطاسة واتركي البيض يستوي حسب رغبتك نص سوا أو كامل
  8. زيّني بالبقدونس وقدّميها ساخنة مع عيش بلدي.

 نصائح لشكشوكة أحلى:

  • ممكن تضيفي قطع سجق أو لحمة مفرومة لزيادة الطعم.
  • لو بتحبي الطعم الحار، أضيفي شطة أو فلفل حار.
  • استخدام طماطم طازجة بيدي طعم أقوى من الجاهزة.

 التقديم:

تتقدم الشكشوكة ساخنة مع خبز طازج، وممكن جنبها جبنة أو مخلل لوجبة متكاملة وسريعة.

شكشوكة الشكشوكة المكونات لعمل الشكشوكة طريقة عمل الشكشوكة بمكونات بسيطة حضري الشكشوكة البيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيتم تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل الآن

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

التدخين

تحذير عاجل من وزارة الصحة عن نوع سجائر منتشر بالأسواق

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس في المدارس بسبب الأمطار .. التعليم توضح

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من التعليم لتوضيح حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس

حالة الطقس غداً

72 ساعة خطيرة.. هل غدا إجازة بسبب موجة الطقس العنيفة القادمة؟

امطار

بسبب أمطار الأحد .. ترحيل مواعيد امتحانات طلاب القاهرة إلى هذه الأيام

ترشيحاتنا

عمرو محمود ياسين

كلام ساذج.. عمرو محمود ياسين يعلق على إعادة تصوير مشاهد ياسمين عبد العزيز في وننسى اللي كان

ياسمين الخطيب وفاطمة كشري

كانت ست بسيطة ولطيفة.. ياسمين الخطيب تنعى فاطمة كشري

نضال الشافعى مع نهال طايل

نضال الشافعي: زوجتي تنبأت بوفاتها قبل رحيلها وطلبت شراء مدفن

بالصور

جسمك بيتلخبط فجأة.. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟

«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟
«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟
«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟

أهالي شبرا يودعون فاطمة كشري في عزاءها مع غياب النجوم.. فيديو

فاطمة كشري
فاطمة كشري
فاطمة كشري

برد ولا حر؟.. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة... نصائح التزم بها

«برد ولا حر؟».. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة نصائح إلتزم بها
«برد ولا حر؟».. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة نصائح إلتزم بها
«برد ولا حر؟».. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة نصائح إلتزم بها

الشرقية .. تحرير 64 محضرا ضد أصحاب الأنشطة التجارية المخالفة لمواعيد الغلق

تشميع
تشميع
تشميع

فيديو

عبد الحليم حافظ

في ذكراه.. ماذا قال عبد الحليم حافظ عن محمود الخطيب

لقاء وزير الدفاع

بعد أحداث المنطقة المتسارعة.. وزير الدفاع يجتمع مع مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين

جنازة فاطمة كشري

لحظة وصول جثمان الفنانة فاطمة كشري أشهر كومبارس في السينما تمهيدًا لتشييعها.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: ماذا بعد

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ‏لا للملوك

المزيد