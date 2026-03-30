طريقة عمل الشكشوكة الأصلية في البيت بطعم مميز

طريقة عمل الشكشوكة، الشكشوكة من أشهر الأكلات الشعبية السريعة والاقتصادية، وتتميز بطعمها الغني وسهولة تحضيرها، وتعتبر وجبة مثالية للفطار أو العشاء، للشيف عزة العمدة .

المكونات:

4 بيضات

2 ثمرة طماطم كبيرة مبشورة أو مقطعة

1 بصلة متوسطة مفرومة

1 فلفل أخضر مقطع

2 فص ثوم مفروم

ملعقة كبيرة صلصة طماطم اختياري

ملح حسب الرغبة

فلفل أسود

كمون

بابريكا اختياري

زيت أو سمن

بقدونس للتزيين

طريقة التحضير:

في طاسة على النار، ضعي ملعقة زيت واتركيها تسخن قليلًا. أضيفي البصل وقلّبيه حتى يذبل ويأخذ لونًا ذهبيًا خفيفًا. ضعي الثوم والفلفل الأخضر وقلّبي لمدة دقيقة. أضيفي الطماطم المبشورة وملعقة الصلصة، واتركي الخليط يغلي حتى يتسبك. تبّلي بالملح والفلفل والكمون والبابريكا حسب ذوقك. بعد ما الصلصة تتماسك، اعملي فتحات صغيرة في الطاسة وكسّري البيض فيها. غطّي الطاسة واتركي البيض يستوي حسب رغبتك نص سوا أو كامل زيّني بالبقدونس وقدّميها ساخنة مع عيش بلدي.

نصائح لشكشوكة أحلى:

ممكن تضيفي قطع سجق أو لحمة مفرومة لزيادة الطعم.

لو بتحبي الطعم الحار، أضيفي شطة أو فلفل حار.

استخدام طماطم طازجة بيدي طعم أقوى من الجاهزة.

التقديم:

تتقدم الشكشوكة ساخنة مع خبز طازج، وممكن جنبها جبنة أو مخلل لوجبة متكاملة وسريعة.