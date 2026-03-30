بوتين يبحث هاتفيا مع نظيره الصربي الوضع فى أوكرانيا و الشرق الأوسط

أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) أن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى مباحثات هاتفية مع نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش؛ لمناقشة قضايا التعاون الثنائي والوضع في أوكرانيا والتصعيد الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن المحادثات عُقدت بمبادرة من الجانب الصربي.

وأوضح الكرملين - في بيان اليوم، الاثنين، أن المناقشات تركزت على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتحديدًا التعاون في قطاعات النفط والغاز والطاقة، إلى جانب بحث التحضيرات للقمة المقبلة للجنة الروسية الصربية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني، والمقرر انعقادها في أبريل المقبل.

أعرب الرئيس الصربي عن امتنانه للجانب الروسي على التوفير المستمر لإمدادات الغاز الطبيعي الروسي، الذي يُعد أمرًا ملحًا بالنسبة لأمن الطاقة في صربيا.

كما تطرق الجانبان أيضًا إلى الوضع الراهن الذي تشهده الأزمة الأوكرانية، إلى جانب الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، بحسب البيان.