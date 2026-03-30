رئيسا الإمارات والمجلس الأوروبي يبحثان التداعيات العالمية للتصعيد العسكري بالمنطقة

بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم "الإثنين" خلال اتصال هاتفي، مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، تطورات الأوضاع في المنطقة في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده وتداعياته على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي بجانب تأثيراته الخطيرة في أمن الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي.

كما تطرقا إلى العدوان الإيراني الإرهابي المستمر ضد دولة الإمارات العربية المتحدة ودول المنطقة، والذي يستهدف المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية.

وقد أدان كوستا العدوان الإيراني لما يمثله من انتهاكٍ لسيادة الدول والقوانين الدولية وتقويضٍ للأمن والسلم الإقليمي والدولي، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).

كما تم استعراض مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي ودوله، وفرص توسيع آفاقه على جميع المستويات بما يعزز المصالح المشتركة ويعود بالخير على الجميع.