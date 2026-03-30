بالفيديو كونفرانس.. نائب محافظ الشرقية يُشارك في اجتماع الوحدة المركزية لـ“حياة كريمة”

شارك الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب محافظ الشرقية، في الاجتماع الذي عقدته الوحدة المركزية للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التابعة لوزارة التنمية المحلية، لبحث ومناقشة آليات استلام التجهيزات التكنولوجية، وكذلك تنفيذ أعمال تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية والوحدات الإدارية التي تم إنشاؤها ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة لضمان تشغيلها وفقاً لأحدث النظم التقنية، بما يسهم في تقديم خدمات حكومية رقمية متميزة للمواطنين.

عقد الاجتماع برئاسة الدكتور ولاء جاد الكريم رئيس الوحدة وبمشاركة نواب المحافظين، وسكرتيري عموم المحافظات، ومديري وحدات “حياة كريمة”، ورؤساء اللجان المشكلة بالمحافظات، إلى جانب ممثلي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركات الموردة للأجهزة.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوحدة المركزية لحياة كريمة بوزارة التنمية المحلية على أهمية إزالة أي معوقات قد تحيل من استكمال البنية التحتية التكنولوجية بالمجمعات الحكومية، والعمل على تذليلها فورًا، مع تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة على أرض الواقع، بما يضمن سرعة الإنتهاء من المشروعات الخدمية والتنموية واستكمال تجهيزاتها، وصولًا إلى التشغيل الكامل لتلك المجمعات بما يحقق أقصى استفادة للمواطنين.

من جانبه، أوضح نائب محافظ الشرقية أنه تم الإنتهاء من تشغيل ١٠ مجمعات خدمية تخدم ٤١ وذلك بقري مركز الحسينية، ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، استعداداً للبدء في توريد الأجهزة التكنولوجية اللازمة، المقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا استمرار الجهود المكثفة خلال المرحلة المقبلة لتحقيق مستهدفات المبادرة الرئاسية، والتي من شأنها إحداث نقلة نوعية حقيقية في مستوى الخدمات المقدمة لأهالي الريف المصري.

و أكد نائب المحافظ أن محافظة الشرقية لن تدخر جهدًا في إزالة أية معوقات قد تعوق استكمال المشروعات، بما يضمن تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.