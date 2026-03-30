اندلاع حريق في مصفاة نفط إسرائيلية إثر هجوم صاروخي

أفادت إدارة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية اليوم ، بتعرض مبنى صناعي وشاحنة وقود في مصفاة بازان النفطية بمدينة حيفا شمال الأراضي المحتلة لشظايا صاروخ تم اعتراضه.

وأظهرت لقطات فيديو- بثتها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية- ألسنة اللهب تتصاعد من خزان كبير في المصفاة، مصحوبة بدخان أسود كثيف تم إخماده سريعًا. ولم يتضح بعد ما إذا كان هجوم صاروخي أو حطام صاروخي هو سبب الحريق، فيما أٌشير إلى أن إسرائيل تمتلك مصفاتين للنفط. وقد استهدفت غاراتها على إيران حقل غاز جنوب فارس الإيراني ومواقع بتروكيماوية أخرى.

وأوضحت إدارة الإطفاء أن الصاروخ أصاب شاحنة وقود متوقفة داخل مبنى المصفاة إصابة مباشرة، مما تسبب في تصاعد دخان كثيف من سطح مبنى مجاور. ويعمل رجال الإطفاء حاليًا على منع امتداد الحريق إلى مناطق أخرى، بالإضافة إلى البحث عن أشخاص محاصرين.