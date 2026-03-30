إغلاق صناديق الاقتراع بانتخابات "الأطباء البيطريين" وبدء عملية فرز الأصوات

أغلقت اللجان الانتخابية لنقابة الأطباء البيطريين أبوابها في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الاثنين، 30 مارس 2026، لتنتهي بذلك عملية التصويت في انتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة ونقابة قنا الفرعية.

وبدأت اللجان المشرفة، تحت إشراف قضائي كامل، في إجراءات فرز أصوات أعضاء الجمعية العمومية الذين أدلوا بأصواتهم منذ فتح باب التصويت في العاشرة صباحا بمختلف محافظات الجمهورية.

وأوضحت اللجنة المشرفة على الانتخابات أن عملية الاقتراع سارت بشكل منتظم طوال اليوم، دون رصد أي معوقات تؤثر على سير العملية الانتخابية.

ومن المقرر أن يتم تجميع نتائج الفرز من كافة اللجان الفرعية وإرسالها إلى اللجنة العامة بمقر النقابة، تمهيدا لإعلان المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات على مقاعد عضوية النقابة العامة (فوق وتحت 15 سنة) والمناطق الجغرافية الست.