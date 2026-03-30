المصري يتأهل إلى نصف نهائي كأس عاصمة مصر بعد التعادل مع الجونة

نجح فريق النادي المصري البورسعيدي، بقيادة المدير الفني التونسي نبيل الكوكي، في حجز مقعده بنصف نهائي بطولة كأس عاصمة مصر، وذلك عقب تعادله مع فريق الجونة بنتيجة 2-2 في مباراة إياب الدور ربع النهائي، والتي أقيمت على استاد السويس الجديد.

واستفاد المصري من فوزه في مباراة الذهاب بنتيجة 2-0، ليحسم تأهله بمجموع المباراتين إلى الدور نصف النهائي من البطولة.

أحداث المباراة

شهدت المباراة بداية قوية من جانب الجونة، الذي افتتح التسجيل مبكرًا عن طريق محمد عبد القادر في الدقيقة 17، قبل أن ينجح المصري في إدراك التعادل عبر محمد مخلوف في الدقيقة 23، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

وفي الشوط الثاني، تمكن المصري من التقدم مجددًا عن طريق عمر الساعي في الدقيقة 73، إلا أن الجونة عاد سريعًا وسجل هدف التعادل في الدقيقة 84 بواسطة أحمد رفعت، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-2.

تأهل مستحق

بهذه النتيجة، يؤكد المصري تفوقه في مجموع اللقاءين، مستفيدًا من نتيجة الذهاب، ليواصل مشواره في البطولة ويصعد إلى نصف النهائي، بينما يودع الجونة المنافسات من دور الثمانية.