أحمد حسن: الأهلي يتجه لإعارة كريم فؤاد بنهاية الموسم

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن موقف إدارة النادي الأهلي مع لاعب الفريق كريم فؤاد.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: “هناك قرار داخل النادي بخروج كريم فؤاد معارًا في نهاية الموسم بسبب كثرة إصاباته”.

وواصل كريم فؤاد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء جلسات العلاج الطبيعي، على هامش مران الفريق استعدادًا ‏للمرحلة المتبقية من بطولة الدوري الممتاز.‏

وأوضح الدكتور أحمد جاب الله، أن كريم فؤاد يؤدي برنامج علاج طبيعي وتأهيل بدني، للتعافي من الإصابة التي ‏لحقت به في الركبة خلال الفترة الماضية.‏

وأشار إلى أن اللاعب يسير بشكل منتظم في تدريبات العلاج بالمرحلة الثانية، ويخضع لفحوصات مستمرة لضمان عودته إلى ‏التدريبات الجماعية وفقًا للبرنامج المحدد.‏