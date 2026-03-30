التشكيل الرسمي لمباراة ألمانيا وغانا الودية

أعلن الجهازان الفنيان لمنتخبي ألمانيا وغانا، التشكيل الرسمي للمباراة الودية التي ستجمع بينهما بعد قليل، استعدادا لكأس العالم.
وجاء تشكيل منتخب ألمانيا كالتالي:
حراسة المرمى: ألكسندر نوبل
الدفاع: جوناثان تاه – نيكو شلوتربيك – ناثانيل براون
الوسط: يوشوا كيميتش – باسكال جروس – أنجيلو شتيلر- فلوريان فيرتز
الهجوم: سيرجي جنابري – كاي هافيرتز – نيك فولتمايده.
فيما جاء تشكيل غانا كالتالي:
حراسة المرمى : بنجامين أساري
الدفاع: ديريك كوهن – كاليب ييرينكي – جوناس أدجيتي – كوجو أوبونج بيبراه
الوسط : توماس بارتي – كواسي سيبو- أنطوان سيمينيو – برنس أدو كوابينا – ألكسندر جوردان أيونا
الهجوم: جوردان أيو