التشكيل الرسمي لمباراة ألمانيا وغانا الودية

أعلن الجهازان الفنيان لمنتخبي ألمانيا وغانا، التشكيل الرسمي للمباراة الودية التي ستجمع بينهما بعد قليل، استعدادا لكأس العالم.

وجاء تشكيل منتخب ألمانيا كالتالي:

حراسة المرمى: ألكسندر نوبل

الدفاع: جوناثان تاه – نيكو شلوتربيك – ناثانيل براون

الوسط: يوشوا كيميتش – باسكال جروس – أنجيلو شتيلر- فلوريان فيرتز

الهجوم: سيرجي جنابري – كاي هافيرتز – نيك فولتمايده.

فيما جاء تشكيل غانا كالتالي:

حراسة المرمى : بنجامين أساري

الدفاع: ديريك كوهن – كاليب ييرينكي – جوناس أدجيتي – كوجو أوبونج بيبراه

الوسط : توماس بارتي – كواسي سيبو- أنطوان سيمينيو – برنس أدو كوابينا – ألكسندر جوردان أيونا

الهجوم: جوردان أيو