انهيار مالي ساحق.. البنك المركزي التركي يفقد 55 مليار دولار بسبب الحرب ضد إيران

انعكست الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، على الاقتصاد التركي بشكل واضح وكانت أبرز هذه التداعيات فقدان البنك المركزي التركي 22 مليار دولار الأسبوع الماضي ليصل إلى 155.5 مليار دولار، ليبلغ إجمالي انخفاضها منذ بدء الحرب مع إيران 55 مليار دولار.

وأشار مصرفيين إلى أن البنك المركزي التركي باع عملات أجنبية بقيمة 18 مليار دولار الأسبوع الماضي، ما يعني أن إجمالي مبيعاته من العملات الأجنبية خلال شهر من الحرب بلغ 44 مليار دولار.

وتكبد الاقتصاد خسائر كبيرة، أسفرت عن انخفاض احتياطيات البنك المركزي التركي بمقدار 22.5 مليار دولار الأسبوع الماضي ليصل إلى 35 مليار دولار.

وعلى الرغم من هذه التطورات المتسارعة، لم يصدر البنك المركزي التركي أي بيان رسمي أو تعليقاً فورياً على التقارير، بينما يراقب المستثمرون عن كثب تأثير الحرب على السيولة والاحتياطيات الأجنبية في الأسواق الناشئة.

وسيعقد وزير المالية التركي محمد شيمشك، وحاكم البنك المركزي فاتيح كاراهان هذا الأسبوع اجتماعات مع المستثمرين في لندن، وفق ما ذكرته وزارة الخزانة والمصرفيون اليوم، على أن يراقب المستثمرون تصريحاتهما عن كثب في ظل الحرب على إيران.



وأوضح المصرفيون أن المسؤولين سيؤكدون على استمرارية السياسات، وخفض التضخم، وقوة الاقتصاد التركي.