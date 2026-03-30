مغادرة 11 طفلا فلسطينيا إلى قطاع غزة عقب إتمام علاجهم

غادر 11 طفلا فلسطينيا من الأطفال الخدج عبر معبر رفح البري إلى قطاع غزة، اليوم الاثنين، عقب إتمام علاجهم بأحد المستشفيات المصرية.

وقال مصدر طبي مسؤول بشمال سيناء ، أن الأطفال نقلوا من مساكن التضامن الاجتماعي بالقاهرة إلي معبر رفح البري، بعد انتهاء فترة علاجهم وتأهيلهم في مصر.

وأضاف المصدر -في تصريح صحفي- أن الحالة الطبية للأطفال جيدة إذ تم تقديم رعاية طبية على أعلى مستوي لهم في القاهرة، عقب وصولهم إلي الأراضي المصرية.

بدوره، قال مصدر طبي فلسطيني، إن هؤلاء الأطفال كانوا ضمن الحالات التي جرى إجلاؤها من حضّانات الأطفال في مجمع الشفاء الطبي، مع بداية العدوان على قطاع غزة، في ظل ظروف صحية بالغة الخطورة.

وأضاف المصدر الفلسطيني أن عملية الإجلاء جاءت نتيجة الاستهداف المباشر لأقسام الحضانة داخل المجمع، إلى جانب الإخلاء القسري ونقص الإمكانات الطبية الحاد، خاصة ما يتعلق بالرعاية المتخصصة لحديثي الولادة داخل مستشفيات القطاع.

ووجه المصدر الشكر إلي وزارة الصحة المصرية علي جهودها في استقبال الجرحي والمرضي الفلسطينيين وخاصة الأطفال الخدج للعلاج في المستشفيات المصرية، كما توجه بالشكر إلي وزارة التضامن الاجتماعي علي استقبال الأطفال في مساكن التضامن بالقاهرة ، وتوفير جميع الخدمات لهم خلال فترة إقامتهم.

يشار إلى أن الأطفال الخدج وصلوا إلى الأراضي المصرية قبل عامين ، من مجمع الشفاء الطبي في غزة ، حيث مكثوا ثلاثة أسابيع في مستشفي العريش العام ، ليتم نقلهم إلي مستشفي العاصمة الإدارية بالقاهرة ، حيث إستمرت فتره علاجهم نحو 6 أشهر ، ليتم نقلهم إلي مساكن التضامن الاجتماعي بالقاهرة ، بعد انتهاء فترة علاجهم في المستشفى.

يشار إلى أن الطفل الخديج هو من يولد قبل الأسبوع 37 من الحمل، مما يعني عدم اكتمال نمو بعض أعضائه، ويحتاج لرعاية خاصة في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة (NICU).

ويواجه هؤلاء الأطفال تحديات في التنفس والتغذية وتنظيم درجة الحرارة، وتختلف مدة بقائهم بالمستشفى بناءً على حالتهم الصحية.

كان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان يرافقه ،محافظ شمال سيناء، استقبل في 20 نوفمبر 2023، الأطفال الخدج خلال وصولهم معبر رفح البري بشمال سيناء، للعلاج في المستشفيات المصرية، بتوجيهات من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.