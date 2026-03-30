كانت ست بسيطة ولطيفة.. ياسمين الخطيب تنعى فاطمة كشري

نعت الإعلامية ياسمين الخطيب، الفنانة فاطمة كشري، بعد وفاتها إثر أزمة صحية.

وكتبت ياسمين الخطيب عبر حسابها على فيسبوك: “مرة استضفت الست فاطمة كشري، فجابت معاها طقم علب كشري بمستلزماته من دقة وصلصة وخلافه، وعزمت الستوديو كله! كانت ست بسيطة ولطيفة جداً.. الله يسعد روحها”.

من هى فاطمة كشري

وانطلقت المسيرة الفنية للفنانة فاطمة كشري عام 1989، من خلال فيلمي “صراع الأحفاد” و”كتيبة الإعدام”.

وكان أول ظهور لها من خلال مسلسل “دهب قشرة” عام 2001، ثم شاركت فى العديد من الاعمال مثل “أحلى الأوقات”، “سجن النسا”، “عريس من جهة أمنية”، و”خالتي فرنسا".

آخر ظهور فني للفنانة فاطمة كشري

وكانت آخر أعمال الفنانة فاطمة كشري، هو مسلسل “شهادة معاملة اطفال” من بطولة الفنان محمد هنيدي والذى طرح فى رمضان 2025.

سبب وفاة فاطمة كشري

وعن سبب الوفاة ، قال نجل الفنانة فى تصريح خاص لموقع “صدي البلد” ، ان والدته كانت تعانى من ازمة صحية والعديد من المشكلات الصحية منذ فترة قبل وفاتها .