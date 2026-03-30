أم الدنيا وست العرب أجمعين.. ياسمين الخطيب تشيد بموقف مصر مع لبنان

أشادت الإعلامية ياسمين الخطيب بدور مصر في مساندة لبنان الشقيقة، في ظل الصراعات التي تواجهها.

وكتبت ياسمين الخطيب عبر فيسبوك: “الكل يتحدث عن حرب إيران وعن غزة، ولا أحد يتذكر لبنان، رغم ثباتها المدهش في مقاومة الاحتلال، الذي انتهز فرصة انشغال العالم وعاث في الجنوب فساداً.. إلا مصر.. لم تنشغل عنها، وموقفها تلخصه كلمة وزير الخارجية المصري في مرفأ لبنان: «تقديم المساعدات إلى الشعب اللبناني، يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة أوجه الدعم والتعاون إلى لبنان الشقيق للتخفيف من وطأة الأزمة الراهنة» أم الدنيا وست العرب أجمعين”.

واعترف جيش الاحتلال بإصابة جنوده بجروح إثر بحدث عملياتي في جنوب لبنان.

وقال جيش الاحتلال بإصابة 6 جنود بينهم 3 منهم بجروح خطرة نتيجة إطلاق صاروخ مضاد للدبابات ومسيرة في جنوب لبنان مساء أمس.

يأتي ذلك فيما قال وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر أن جزءا كبيرا من الصواريخ والمسيرات أطلق من جنوب الليطاني حيث سبق وأعلن الجيش اللبناني سيطرته عليها، مبديًا استغرابه من قدرة حزب الله على المفاجأة والظهور من المواقع التي كان يفترض عدم وجوده بها وإنسحابه منها.

في المجمل قالت وزارة الصحة التابعة للاحتلال بإصابة أكثر من 6 آلاف شخص نقلوا إلى المستشفيات منذ بداية الحرب مع إيران.