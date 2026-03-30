رياضة النواب توصي بزيارة ميدانية لمحافظة الإسكندرية بسبب أندية الغلابة

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة النائب محمد مجاهد ، تنظيم زيارة ميدانية لمحافظة الإسكندرية ، للوقوف علي المشكلات التي تواجه مراكز الشباب بالمحافظة والعمل علي حلها من خلال التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.



جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة المقدمة من أعضاء مجلس النواب ، بنقص عدد مراكز الشباب بمحافظة الإسكندرية، وذلك بحضور اللواء إسماعيل الفار مساعد وزير الشباب ، والدكتور محمد عساف مدير عام المنشآت الشبابية بالوزارة.



من جانبه أكد النائب محمد مجاهد ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، أن محافظ الإسكندرية وعد بتوفير قطعة أرض لصالح إنشاء مركز شباب عليها ، وهو ما يتطلب التنسيق بين مديرية الشباب ونواب الإسكندرية للانتهاء من إجراءات تخصيص الأرض ، حتي تستلمها وزارة الشباب وتقيم منشآت عليها لاستيعاب الشباب.

كما أكد رئيس لجنة الشباب ، أنه بناء علي مطالب نواب الإسكندرية والأهالي بالحصول علي قطعة أرض بديلة من وزارة الاوقاف لصالح نادي المنتزه ، سيتم خلال الفترة المقبلة تحديد موعد مع الدكتور أسامة الأزهرى ، وزير الأوقاف لبحث تلك الإشكالية من أجل خدمة اعضاء النادي .



واستهلت اللجنة اجتماعها بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام الرحماني ، بشأن النقص الحاد في عدد مراكز الشباب بدائرة المنتزه بمحافظة الإسكندرية ، واكد" الرحماني " أن دائرة المنتزه تعد الأكبر على مستوى الجمهورية من حيث عدد السكان، حيث يقطنها ما يقرب من 3 ملايين نسمة، ومع ذلك يوجد بها 10 مراكز شباب فقط، وهي لا تكفي لاستيعاب الشباب ، مما يؤثر سلبًا على الشباب من حيث الوعي الثقافي والاجتماعي والرياضي والصحي.



وطالب النائب هشام الرحماني بزيادة عدد المراكز لرعاية الشباب وتنمية مهاراتهم

أكد النائب على ضرورة دراسة موقف الدائرة وزيادة عدد مراكز الشباب لتغطية أكبر مساحة ممكنة، بما يسهم في زرع القيم الرياضية والاجتماعية بين الشباب، وتعزيز ثقافة الرياضة والصحة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو الاهتمام بالشباب باعتبارهم مستقبل الأمة.

وأشار " الرحماني" الي أن مراكز الشباب بمثابة أندية الغلابة ، حيث تستوعب اعداد كبيرة من المواطنين الغير قادرين علي الاشتراك في الأندية الرياضية، مطالبا وزارة الشباب بإنشاء مراكز شباب جديدة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المواطنين الغير قادرين على ممارسة الرياضة.