الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

خبير علاقات دولية: التصعيد الإقليمي يهمش أزمة غزة ويزيد من تعقيد الحلول السياسية

الحروب الإقليمية
رحمة سمير

أكد طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، أن التصعيد المتزايد بين إيران والولايات المتحدة ساهم بشكل مباشر في تراجع الاهتمام الدولي بالأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن تشابك الأزمات الإقليمية يعيد ترتيب أولويات المجتمع الدولي على حساب الملف الفلسطيني.

وأوضح "البرديسي"، خلال مداخلة تلفزيونية علي إكسترا نيوز، أن التصعيد الحالي لا شك له تأثير مباشر، خاصة في ظل أوضاع إنسانية شديدة الخطورة داخل غزة، تشمل نقصًا حادًا في الغذاء والدواء والمياه”، لافتًا إلى أن الحروب الإقليمية الكبرى، مثل المواجهة مع إيران، تترك تداعيات كارثية تنعكس سلبًا على القضايا الأخرى.


وأضاف خبير العلاقات الدولية، أن ما يحدث في غزة يمثل كارثة إنسانية مكتملة الأركان بكل المقاييس”، موضحًا أن تدمير البنية التحتية والضغوط غير المسبوقة على السكان يعكسان حجم المأساة التي يعيشها القطاع يوميًا.

وأشار طارق البرديسي، إلى أن غزة لم تعد مجرد ساحة حرب، بل أصبحت “ساحة انهيار كامل للحياة”، حيث يعاني السكان من حصار خانق وتدهور في مختلف القطاعات، خاصة القطاع الصحي، مؤكدًا أن الحياة في غزة اليوم تختصر في الخوف والانتظار وسط غياب أي أفق واضح
وفي سياق متصل، أوضح "البرديسي" أن انشغال العالم بالصراعات الإقليمية يمنح بعض الأطراف فرصة لفرض واقع جديد على الأرض، قائلًا إن ربط مصير غزة بالتطورات الإقليمية، خاصة مع إيران، جعلها جزءًا من صراع أكبر، ما يقلل من فرص التهدئة.

وحول السيناريوهات المحتملة، أشار إلى أن هناك ثلاثة مسارات رئيسية، أولها استمرار الحرب بما يعنيه من مزيد من الدمار والمعاناة، وثانيها هدنة مؤقتة تتيح التقاط الأنفاس دون حل جذري، وثالثها حل سياسي شامل، وهو الأفضل لكنه الأكثر صعوبة في ظل موازين القوى الحالية.


وأكد أن الحل السياسي يظل الأمل الحقيقي، لكنه الأبعد في الوقت الراهن، داعيًا إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار وإدخال مساعدات إنسانية بشكل مستدام.


كما شدد على الدور المصري، معتبرًا أنه “عامل حاسم في إدارة الأزمة”، موضحًا أن مصر تتحرك بشكل مستمر لإدخال المساعدات والضغط دبلوماسيًا للحفاظ على استقرار المنطقة"


واختتم "البرديسي" تصريحاته بالتأكيد على أن غزة تدفع الثمن في جميع السيناريوهات، محذرًا من أن استمرار ربطها بالصراع الإقليمي الأوسع سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية ويجعل الوصول إلى حل أكثر تعقيدًا.

نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
