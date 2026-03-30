اتفاقيات جديدة لتسريع أنشطة البحث والاستكشاف في البحر الأحمر

في إطار فعاليات اليوم الأول من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة “إيجبس 2026”، شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع مذكرة المبادئ الأساسية لاتفاقية إسناد القطاع (6) بالبحر الأحمر، بين شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول وشركة “بي بي إكسبلوريشن (دلتا) ليمتد”.

وقع الاتفاقية المهندس أشرف بهاء، رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، وويليام لين، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الغاز والطاقة منخفضة الكربون بشركة بي بي.

وتهدف الاتفاقية إلى تسريع أنشطة البحث والاستكشاف عن البترول وتنمية موارده في حوض البحر الأحمر.

كما شهد الوزير توقيع مذكرة تفاهم لإجراء مسح سيزمي حديث بتقنية (OBN) في البحر الأحمر، بين شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول وشركة “وسترن جيكو مصر (SLB)”.

وقع مذكرة التفاهم المهندس أشرف بهاء، رئيس شركة جنوب الوادي، والسيد أوليفييه لو بوش، الرئيس التنفيذي لشركة SLB.

وتهدف المذكرة إلى تنفيذ مسح سيزمي باستخدام أحدث التقنيات، بما يسهم في الحصول على بيانات عالية الجودة، وتحسين فهم التراكيب الجيولوجية والخزانات تحت السطحية، ودعم جهود تسويق المناطق الواعدة في البحر الأحمر.