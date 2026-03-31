توريد تجهيزات التكنولوجية لمجمعات الخدمات الحكومية بدمياط

شارك الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط ، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ، بالاجتماع الذي عقده الدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة" بوزارة التنمية المحلية ، عبر تقنية الفيديو كونفرانس ، وذلك بحضور المهندس تامر موسى ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسادة نواب المحافظين وسكرتيري العموم بمختلف المحافظات.

ويأتي الاجتماع في إطار التنسيق المشترك بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمحافظات لمناقشة آليات توريد وتركيب التجهيزات التكنولوجية اللازمة لتشغيل منظومة المراكز التكنولوجية داخل مجمعات الخدمات الحكومية، والتي يبلغ عددها 332 مجمعًا على مستوى الجمهورية، من بينها 12 مجمعًا بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وشهد الاجتماع حضور ممثلي المبادرة بالمحافظة، وأعضاء اللجنة المُشكلة لاستلام التجهيزات التكنولوجية وفقًا لأحكام الكتاب الدوري رقم (245) لسنة 2025، حيث تم استعراض الإجراءات المنظمة لعمليات التوريد والتسليم، وكذا الأعداد المخصصة لكل محافظة، وآليات التوزيع، وخطط الإشراف على أعمال التركيب والتشغيل.

كما تناول الاجتماع مناقشة مدى جاهزية مجمعات الخدمات الحكومية لاستقبال وتشغيل المنظومة التكنولوجية لتحديد أولويات التوزيع وفقاً للأكثر جاهزية .