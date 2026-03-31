المظلوم مع الكاف.. فرج عامر يطالب بصعود الهلال السوداني بدلا من نهضة بركان

أصدر فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، تعليقًا على الأزمة الأخيرة التي شهدتها مباراة ربع نهائي بطولة أندية إفريقيا بين الهلال السوداني ونهضة بركان المغربي، مؤكدًا أن الفريق السوداني “المظلوم دائمًا مع الكاف” قدم اليوم ما يثبت أن نهضة بركان اشرك اللاعب حمزة المساوي أمامه رغم أنه موقوف بعد ثبوت إيجابية منشطات.

وطالب فرج عامر بـ”احتساب نتيجة المباراة لصالح الهلال السوداني”، مشيرًا إلى أن هذا يضع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) في موقف صعب، معبرًا عن قلقه من تحيز الكاف للأندية المغربية.

وتقدّم نادي الهلال بشكوى رسمية إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، احتجاجًا على مشاركة أحد لاعبي نهضة بركان حمزة الموساوي في المواجهة التي جمعت الفريقين، رغم صدور قرار سابق بإيقافه بسبب مخالفة تتعلق بالمنشطات.

وكانت نتائج الفحص التي أُجريت بتاريخ 24 يناير، خلال مباراة نهضة بركان أمام بيراميدز، قد كشفت عن وجود مادة محظورة في عينة اللاعب، ليتم على إثرها إيقافه لمدة 30 يومًا عن ممارسة أي نشاط كروي

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قرار الإيقاف رسميًا في 11 مارس، أي قبل مواجهة الهلال بيومين، غير أن المفاجأة تمثلت في رفع الإيقاف يوم المباراة، ما أتاح للاعب المشاركة، حيث ساهم في ركلة الجزاء التي منحت فريقه هدف التعادل

وعلى الفور، تحركت إدارة الهلال وقدمت شكوى مدعومة بكافة المستندات، تؤكد عدم قانونية مشاركة اللاعب، في انتظار جلسة الاستماع المرتقبة خلال الساعات المقبلة، وسط ترقب واسع للقرار النهائي من الكاف

وقال الهلال في بيانه : لقد ثبت أن لاعب نهضة بركان، حمزة الموساوي، شارك في المباراة المذكورة، كما سبق أن ثبت أن اللاعب خضع لاختبار مكافحة المنشطات وأثبتت نتيجة الفحص تناول اللاعب لمادة منشطة مدرجة في قائمة المواد المحظورة من قبل وكالة مكافحة المنشطات العالمية (WADA)، وقد تم إخطار اللاعب رسميا بنتيجة التحليل الإيجابية، وتنازل اللاعب لاحقا عن حقه في تحليل العينة "B"، مما يؤكد الإعتراف بصحة العينة "A" ، وفق المادة ٦,٢ من لوائح الفيفا لمكافحة المنشطات. ولم يتم تقديم أي استثناء طبي أو مبرر قانوني لاستخدام أدوية أو عقاقير تحتوي علي المادة المحظورة في التحليل...

وبالتالي تم ايقافه عن المشاركة، ثم رفع هذا الإيقاف قبل المباراة، مما أتاح له المشاركة في المبارتين ضد الهلال علما بان الايقاف كان لمدة 30 يوما يتم خلالها متابعة الاجراءات.، وهو قرار يعد انتهاكا جسيمًا لنزاهة المنافسة وتوازنها

وأعرب الهلال عن دهشته من مشاركة اللاعب ويؤمن النادي إيمانًا راسفًا بأن كرة القدم يجب أن تمارس في ظروف عادلة ومتساوية، مع احترام كامل للمبادئ الأساسية المعترف بها عالميًا في الرياضة. ولا يمكن المساومة على النزاهة أو مكافحة المنشطات

هذا وقد قدم النادي طلبا رسميًا للمشاركة في الاجراءات التأديبية ذات الصلة، وسيتخذ كل الخطوات اللازمة لضمان التحقيق الكامل، وتحقيق العدالة، والحفاظ على نزاهة المنافسة

