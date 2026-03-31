محافظ الغربية يقود جولة ليلية بكفر الزيات لمتابعة تنفيذ قرار غلق المحال

أجرى اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، جولة ميدانية ليلية موسعة بمدينة كفر الزيات، لليوم الثالث على التوالي، لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مواعيد غلق المحال العامة، حيث شملت الجولة عددًا من الشوارع الحيوية والميادين الرئيسية، وحرص خلالها المحافظ على متابعة الحالة العامة والوقوف على مدى التزام المحال والمنشآت بالمواعيد المقررة.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال جولته، شدد المحافظ على أهمية التواجد الميداني المستمر لضمان تحقيق الانضباط في الشارع، مؤكدًا أن القرار يأتي في إطار إجراءات تنظيمية مؤقتة تستهدف تحقيق التوازن بين انتظام العمل داخل المحال واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين، مع مراعاة البعد الإنساني ودعم أصحاب الأنشطة للالتزام بالمواعيد الجديدة.

ووجّه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات الميدانية، خاصة خلال الفترات الليلية، مع التركيز على التوعية والتنسيق المباشر مع أصحاب المحال، إلى جانب التعامل الفوري مع أي مخالفات في إطار القانون، لضمان التنفيذ الدقيق للقرار دون الإخلال بالمصلحة العامة.

تحرك تنفيذي عاجل

كما تابع المحافظ خلال الجولة انتظام عمل الأنشطة المستثناة التي تمس الاحتياجات اليومية للمواطنين، مثل المخابز والصيدليات ومحال السلع الغذائية، بالإضافة إلى المنشآت الطبية والمكاتب الإدارية بحسب طبيعة عملها، مؤكدًا استمرارها في العمل وفق الضوابط المقررة، بما يضمن استمرارية الخدمات الحيوية دون انقطاع.

جولات ميدانية

وفي السياق ذاته، واصل قيادات المحافظة جولاتهم الميدانية، حيث قام المهندس حسام الدين عبده، نائب المحافظ، بالمرور في نطاق حي أول وثان ومركز ومدينة المحلة الكبرى وسمنود، فيما أجرى اللواء ضياء الدين عبد الحميد، السكرتير العام للمحافظة، جولات ميدانية في حي اول وثان ومركز ومدينة طنطا، كما واصل الأستاذ خالد العرفي، السكرتير العام المساعد، المرور في مراكز بسيون وقطور والسنطة وزفتى، وذلك لمتابعة انتظام العمل والتأكد من الالتزام بمواعيد الغلق واستمرار تقديم الخدمات الحيوية للمواطنين.