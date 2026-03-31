صحة النواب تناقش الأثر التشريعي لقانون التأمين الشامل

بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف باشا، رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة ودراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 2 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون التأمين الصحي الشامل، بهدف ضمان استدامة التغطية الصحية التأمينية الشاملة، في ضوء التحديات العملية لتطبيق القانون، بحضور الدكتور احمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية.

كما يستعرض الاجتماع رؤية هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل ، لتقديم حلول جذرية لأبرز المشكلات والفرص، واستعراض الاستراتيجيات المعتمدة لتحسين مستوى الخدمات الطبية، ومعدلات تنفيذ مراحل المنظومة.

ويتضمن جدول أعمال اللجنة مناقشة طلب إحاطة النائبة إيرين سعيد بشأن عدم تعديل لائحة هيئة الرعاية لضم خريجي العلوم الطبية التطبيقية للبدلات الخاصة بالكادر الصحي، ومعاملتهم مالياً كأقرانهم من الفريق الصحي، بدلاً من اعتبارهم إداريين، على غرار ما تم تعديله بالقانون رقم 14.

كما تناقش اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب كريم بدر حلمي حول المدة الزمنية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا، وطلب النائب محمود الشامي بشأن عدم إدراج المجموعة التخصصية لأخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية في المنظومة.

ويناقش الاجتماع أيضاً طلب إحاطة النائب حمادة سليمان بشأن صعوبة بعض الإجراءات الخاصة بالاعتماد المصري للجودة لاعتماد المنشآت الصحية، وطلب النائبة جيهان شاهين بشأن تعطيل الوحدة الصحية بقرية النصر بمركز القنطرة غرب محافظة الإسماعيلية، وخروجها عن الخدمة رغم الانتهاء من أعمال تطويرها تجديدها.