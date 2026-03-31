المعمل الجنائي يفحص حريق مصنع بلاستيك بأكتوبر

تجري النيابة العامة بأكتوبر، التحقيق في واقعة اندلاع حريق داخل مصنع لنفخ البلاستيك وتصنيع الألعاب بمدينة 6 أكتوبر، للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، كما قررت انتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق، وفحص الماكينات المتضررة، وتحديد نقطة بداية الاشتعال بدقة، وبيان حجم الخسائر.

وكشفت المعاينة الأولية ، أن الحريق نشب نتيجة حدوث ماس كهربائي مفاجئ داخل إحدى ماكينات الإنتاج، ما أدى إلى اشتعال النيران وامتدادها إلى كميات من المواد الخام داخل المصنع.

وتمكنت قوات الحماية المدنية ، من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المصانع المجاورة، دون وقوع أي إصابات بشرية.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.