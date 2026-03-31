خبير: مصر مستمرة في دعم القضية الفلسطينية رغم التصعيد بالمنطقة

قال الباحث في العلاقات الدولية محمد ربيع الديهي، إن الجهود المصرية لدعم القضية الفلسطينية مستمرة رغم التصعيد الحالي في المنطقة، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية تظل في صدارة أولويات السياسة المصرية.

وأضاف الديهي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر تتحرك بشكل مكثف لاحتواء التصعيد في غزة، مشددًا على أن الموقف المصري يرتكز على دعم حقوق الفلسطينيين والتصدي لأي انتهاكات تمس المقدسات أو تنتهك القانون الدولي.

وأشار الباحث إلى أن الإجراءات الإسرائيلية تمثل انتهاكًا واضحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة فيما يتعلق بالاعتداء على دور العبادة وحقوق الأسرى، مؤكدًا أن التحركات الإسرائيلية تهدف إلى توجيه رسائل للداخل الإسرائيلي، بالإضافة إلى محاولة إشعال الأوضاع في المنطقة وتبرير استمرار العمليات العسكرية أمام المجتمع الدولي.