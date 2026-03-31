قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الاستثمار: تمويل المناخ أصبح أداة تنافسية واقتصادية أساسية لمصر
23 يناير .. موعد اجازة نصف العام 2027
ترامب يتوعد بريطانيا وفرنسا: تركوني وحيدًا مع إيران
12 يونيو .. موعد امتحانات سنة 2 بكالوريا دفعة 2027
زيادة عدد أيام الدراسة في العام الدراسي 2027 من 172 لـ 183 يومًا
بدء الدراسة 2027 في المدارس 12 سبتمبر .. وامتحانات الثانوية العامة 26 يونيو
تبدأ 29 مايو .. موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2027
وزير الصحة يناقش طلبات إحاطة النواب بشأن كادر "العلوم الصحية" ومعاناة مرضى الأمراض المزمنة
بدء امتحانات الشهادة الإعدادية 2027 .. 16 يناير
هيجسيث: القوات الأمريكية تسيطر على المجال الجوي الإيراني
قبل ساعات من موجة الأمطار.. اجتماع عاجل للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الغربية يترأس أول اجتماع للمجلس التنفيذي لمناقشة القرارات الخدمية والتنموية

الغربية أحمد علي

ترأس اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، اليوم، أول اجتماع للمجلس التنفيذي للمحافظة منذ توليه المسؤولية، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، لمناقشة عدد من القرارات والموضوعات التنفيذية والخدمية التي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة تنفيذ المشروعات بمختلف المراكز والمدن، إلى جانب استعراض آليات تسريع وتيرة التنمية الشاملة وتطوير البنية التحتية بالمدن والقرى، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030م .

توجيهات محافظ الغربية 

جاء ذلك بحضور العميد أركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري للمحافظة ،الأستاذ خالد العرفي السكرتير العام المساعد، اللواء محمد عناني رئيس الادارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ،رؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، ومديري المديريات والمصالح الحكومية، إلى جانب القيادات التنفيذية والامنية بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، ناقش المجلس عددًا من القرارات والموضوعات الخدمية والتنموية التي تستهدف تحسين مستوى المرافق العامة والخدمات، ودفع جهود التنمية المتكاملة، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تعزيز التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

ووافق المجلس التنفيذي على عدد من التبرعات لإقامة مشروعات خدمية وتعليمية، من بينها قبول التبرع بمساحة 15 قيراطًا و2.5 سهم بناحية كفر أبو داود التابعة للوحدة المحلية بقرية دفره مركز طنطا، لإقامة مدرسة من مرحلة الحضانة حتى التعليم الثانوي تحت اسم “مدرسة كفر أبو داود النموذجية”، وكذلك قبول التبرع بمساحة 107 م² داخل الحيز العمراني بمركز السنطة لإقامة محطة رفع صرف صحي، بالإضافة إلى الموافقة على التبرع بمساحة 12 قيراطًا بقرية البنوان مركز المحلة الكبرى لإقامة مدرسة تعليم أساسي تحمل اسم المرحوم غازي فتوح غازي.

تحرك تنفيذي عاجل 

كما تمت الموافقة على تبرع مؤسسة “صناع الخير للتنمية” لرفع كفاءة مدرسة حنون الابتدائية المشتركة بقرية حنون، وإطلاق اسم الشهيد أمين شرطة ممتاز وائل مصطفى السيد عبد الرحمن على مدرسة الروضة الإعدادية المشتركة بقرية أشناواي مركز السنطة، فضلًا عن الموافقة على التبرع بمساحة 9 قراريط بقرية كفر الشراقوة مركز سمنود لإقامة معهد ديني أزهري فتيات (ابتدائي – إعدادي) لصالح الأزهر الشريف تحت اسم “معهد كفر الشراقوة الأزهري”.

وفيما يتعلق بملفات التخطيط والتنمية العمرانية، وافق المجلس على اعتماد الحيز العمراني لعزبة الخمسين (كامل جرجس) بقرية الدلجمون مركز كفر الزيات، إلى جانب اعتماد لوحات تحديث المخططات التفصيلية المعتمدة لقرى (تفهنا العزب – سندبسط – كفر الشوربجي)، وذلك من خلال تحديد خطوط التنظيم للمناطق والكتل العمرانية المضافة للأحوزة المحدثة كمرحلة أولى استرشادية، تمهيدًا لتعميمها على مستوى قرى المحافظة.

واستهل محافظ الغربية الاجتماع بتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكدًا أن منهج العمل خلال المرحلة المقبلة يقوم على روح الفريق الواحد، وأن المحافظة تعمل كمنظومة متكاملة واسرة واحدة هدفها خدمة المواطن.

حل مشكلات المواطنين 

كما تابع المحافظ خلال الاجتماع موقف منظومة التصالح في مخالفات البناء، ونسب الإنجاز المحققة، وملفات التقنين، إلى جانب المنظومة الالكترونية للتقنين، فضلًا عن متابعة منظومة المتغيرات المكانية والتعامل الفوري مع أية مخالفات، الايرادات ، توقيع الاحوزة العمرانية على ارض الواقع ، الخطة الاستثمارية،مشدداً على استمرار دعم النماذج المتميزة وتكريم المتفوقين، مع ضرورة مواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء الغربية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعطيل الدراسة في المدارس غداً و بعد غد.. هل حسمت التعليم قرارها؟

ظاهرة جوية غريبة

حالة من الجدل.. ما حقيقة صور الأجسام المضيئة في سماء مصر؟

وزير التربية والتعليم

قبل ساعات من موجة الأمطار.. اجتماع عاجل للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

فصل التيار الكهربائي بمحافظة البحيرة

جدول فصل التيار الكهربائي عن عدة قرى ومناطق بمحافظة البحيرة.. اعرف السبب

حالة الطقس

الأرصاد تُحذر والتعليم تحسم الجدل.. هل يتم تعطيل الدراسة غدا؟

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة غداً وبعد غد في المدارس؟|قرار حاسم خلال ساعات

رعد

أمطار رعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 31-3-2026

ترشيحاتنا

إيمي سمير غانم

حسن الرداد يوجه رسالة إلى إيمي سمير غانم بمناسبة عيد ميلادها

إبراهيم عادل

جدو: إبراهيم عادل مستمر في أوروبا ويرفض العودة لـ بيراميدز

قضايا موسيقية

قضايا موسيقية يناقش الهوية الفنية للثغر بأوبرا الإسكندرية

بالصور

«مش هترمي الأكل تاني».. طريقة عمل أكلات من بواقي الطعام تفتح النفس وتوفر فلوسك

طريقة عمل أكلات من بواقي الطعام تفتح النفس وتوفر فلوسك
طريقة عمل أكلات من بواقي الطعام تفتح النفس وتوفر فلوسك
طريقة عمل أكلات من بواقي الطعام تفتح النفس وتوفر فلوسك

بملابس كلاسيك.. ياسمين عز تخطف الأنظار بجمالها

ياسمين عز تخطف الانظار بجمالها
ياسمين عز تخطف الانظار بجمالها
ياسمين عز تخطف الانظار بجمالها

احذر هذه العلامات.. ما هي أعراض باركنسون الشلل الرعاش المبكرة والعلاجات الفورية التي ينصح بها الأطباء

باركنسون
باركنسون
باركنسون

بماركات عالمية .. 10 صور لـ درة تثير الجدل

بماركات عالمية .. 10 صور لـ درة تثير الجدل
بماركات عالمية .. 10 صور لـ درة تثير الجدل
بماركات عالمية .. 10 صور لـ درة تثير الجدل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: لماذا تتحول المرأة القوية إلى أنثى مع الرجل المناسب ؟

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: تشكيك بلا دليل.. كيف تحولت قرارات حماية الطلاب إلى مادة للشائعات؟

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

المزيد