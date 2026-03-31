محافظ الغربية يترأس أول اجتماع للمجلس التنفيذي لمناقشة القرارات الخدمية والتنموية

ترأس اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، اليوم، أول اجتماع للمجلس التنفيذي للمحافظة منذ توليه المسؤولية، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، لمناقشة عدد من القرارات والموضوعات التنفيذية والخدمية التي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة تنفيذ المشروعات بمختلف المراكز والمدن، إلى جانب استعراض آليات تسريع وتيرة التنمية الشاملة وتطوير البنية التحتية بالمدن والقرى، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030م .

توجيهات محافظ الغربية

جاء ذلك بحضور العميد أركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري للمحافظة ،الأستاذ خالد العرفي السكرتير العام المساعد، اللواء محمد عناني رئيس الادارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ،رؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، ومديري المديريات والمصالح الحكومية، إلى جانب القيادات التنفيذية والامنية بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، ناقش المجلس عددًا من القرارات والموضوعات الخدمية والتنموية التي تستهدف تحسين مستوى المرافق العامة والخدمات، ودفع جهود التنمية المتكاملة، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تعزيز التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

ووافق المجلس التنفيذي على عدد من التبرعات لإقامة مشروعات خدمية وتعليمية، من بينها قبول التبرع بمساحة 15 قيراطًا و2.5 سهم بناحية كفر أبو داود التابعة للوحدة المحلية بقرية دفره مركز طنطا، لإقامة مدرسة من مرحلة الحضانة حتى التعليم الثانوي تحت اسم “مدرسة كفر أبو داود النموذجية”، وكذلك قبول التبرع بمساحة 107 م² داخل الحيز العمراني بمركز السنطة لإقامة محطة رفع صرف صحي، بالإضافة إلى الموافقة على التبرع بمساحة 12 قيراطًا بقرية البنوان مركز المحلة الكبرى لإقامة مدرسة تعليم أساسي تحمل اسم المرحوم غازي فتوح غازي.

تحرك تنفيذي عاجل

كما تمت الموافقة على تبرع مؤسسة “صناع الخير للتنمية” لرفع كفاءة مدرسة حنون الابتدائية المشتركة بقرية حنون، وإطلاق اسم الشهيد أمين شرطة ممتاز وائل مصطفى السيد عبد الرحمن على مدرسة الروضة الإعدادية المشتركة بقرية أشناواي مركز السنطة، فضلًا عن الموافقة على التبرع بمساحة 9 قراريط بقرية كفر الشراقوة مركز سمنود لإقامة معهد ديني أزهري فتيات (ابتدائي – إعدادي) لصالح الأزهر الشريف تحت اسم “معهد كفر الشراقوة الأزهري”.

وفيما يتعلق بملفات التخطيط والتنمية العمرانية، وافق المجلس على اعتماد الحيز العمراني لعزبة الخمسين (كامل جرجس) بقرية الدلجمون مركز كفر الزيات، إلى جانب اعتماد لوحات تحديث المخططات التفصيلية المعتمدة لقرى (تفهنا العزب – سندبسط – كفر الشوربجي)، وذلك من خلال تحديد خطوط التنظيم للمناطق والكتل العمرانية المضافة للأحوزة المحدثة كمرحلة أولى استرشادية، تمهيدًا لتعميمها على مستوى قرى المحافظة.

واستهل محافظ الغربية الاجتماع بتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكدًا أن منهج العمل خلال المرحلة المقبلة يقوم على روح الفريق الواحد، وأن المحافظة تعمل كمنظومة متكاملة واسرة واحدة هدفها خدمة المواطن.

حل مشكلات المواطنين

كما تابع المحافظ خلال الاجتماع موقف منظومة التصالح في مخالفات البناء، ونسب الإنجاز المحققة، وملفات التقنين، إلى جانب المنظومة الالكترونية للتقنين، فضلًا عن متابعة منظومة المتغيرات المكانية والتعامل الفوري مع أية مخالفات، الايرادات ، توقيع الاحوزة العمرانية على ارض الواقع ، الخطة الاستثمارية،مشدداً على استمرار دعم النماذج المتميزة وتكريم المتفوقين، مع ضرورة مواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء الغربية.