التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين منتخب الشباب والجزائر وديا

تعادل منتخب الشباب مواليد 2007، ونظيره منتخب الجزائر، سلبيا في الشوط الأول في ثاني اللقاءات الودية بين الفريقين خلال أربعة أيام، ضمن استعدادات المنتخبين الشقيقين لتصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا تحت 20 سنة.

تشكيل منتخب مصر للشباب أمام الجزائر

أعلن وائل رياض المدير الفني لـ منتخب مصر الشباب مواليد 2007، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره منتخب الجزائر.

وجاء التشكيل الأساسي على النحو التالي:

عمر عبد العزيز

نور أشرف

إياد مدحت

ماهر خالد

يوسف شيكا

محمد عاطف

محمد سمير كونتا

بلال عطية

عمر العرب

محمود صلاح

محمد هيثم

ويخوض المنتخب هذه المواجهة الودية بهدف منح اللاعبين فرصة الاحتكاك واكتساب الخبرات الدولية، ضمن خطة إعداد طويلة لتجهيز جيل جديد قادر على تمثيل الكرة المصرية مستقبلًا.

وتحظى المباراة بأهمية خاصة للجهاز الفني، الذي يسعى لاختبار أكبر عدد ممكن من العناصر، والوقوف على جاهزيتهم الفنية والبدنية، قبل الاستحقاقات الرسمية القادمة.