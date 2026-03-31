يد الأهلي تضرب بقوة.. انتصار كاسح 36-22 على طلائع الجيش يعزز صدارة الدوري

واصل الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي عروضه القوية في دوري المحترفين، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على حساب طلائع الجيش بنتيجة (36-22)، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من المرحلة النهائية للموسم 2025-2026.

جاء الانتصار تحت قيادة المدير الفني الإسباني ديفيد ديفيز، الذي نجح في فرض سيطرة فريقه على مجريات اللقاء منذ البداية، ليحسم المواجهة بفارق مريح، ويؤكد تفوق "رجال اليد" للأهلي في سباق اللقب.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 33 نقطة، ليواصل تربعه على قمة جدول ترتيب الدوري، في ظل منافسة قوية مع الزمالك الذي يحتل المركز الثاني.

ويعكس هذا الفوز الفارق الفني والبدني الذي يقدمه الأهلي خلال المرحلة الحاسمة، في وقت يسعى فيه الفريق لمواصلة الانتصارات وحسم اللقب مبكرًا، مع الحفاظ على نسق الأداء المرتفع في المباريات المقبلة.