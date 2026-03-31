تكريم الأمهات المثاليات بالكوبرى التاريخى بدمياط

التقى الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، ظهر اليوم بكوبرى دمياط التاريخى، مع الأمهات المثاليات ، وذلك بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و محمد عز الدين مدير مديرية التضامن الاجتماعي ، و عبد المنعم قتيلو رئيس مجلس إدارة شركة قتيلو لمنتجات الألبان



فيما استهل " المحافظ " حديثه معربًا عن سعادته بلقائه مع الأمهات اليوم، و وجه تحيةً خاصة إلى أمهات مصر العظيمات تزامنًا مع أعياد المرأة و الأم المصرية التى قدمت ولازالت تقدم أنبل واعظم صور التضحية والعطاء .

حيث أكد أن الأم المصرية هى أيقونة الإصرار والعطاء تربى على يديها أجيالاً عظيمة و شاركت فى بناء مجتمع واعى ومتماسك ، وغرست فى أبنائها قيم الحب والولاء والانتماء للوطن، فهى منبع العطاء الذى لا ينضب .



وأضاف " محافظ دمياط " أن المرأة المصرية ركيزة المجتمع والشريك الأساسي بمسيرة التنمية والبناء ، كما أكد أن التكريم أقل ما يمكن تقديمه للأمهات ، فالأم كرمها الله فى الكتب السماوية ، وحظت المرأة المصرية بتقدير ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية .

وأكد " الدكتور حسام الدين فوزى " أن المحافظة تعمل دائمًا على تقديم كافة أوجه الدعم للمرأة الدمياطية و العمل على الحفاظ على حقوقها وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، نحو التطبيق الكامل لاستراتيجية تمكين المرأة ٢٠٣٠ .

و توجه " المحافظ " بتحية إجلال و تقدير إلى كل مرأة و أم مصرية ، و تحية تقدير إلى أمهات شهداء مصر الأبرار وتوجه بالشكر الى وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة مايا مرسى.

هذا وقد شهد لقاء حوار بين المحافظ والأمهات ، كما تضمن كلمة للأمهات المثاليات كريمة الدكرورى ومريم مرعى وزينب العزبى وهانم ربيعة .

فيما وقد كرم عدد ٤١ أم مثالية بالمحافظة، من بينهم كريمة الدكرورى الفائزة بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية بفئة الأمهات لابن من ذوى الإعاقة، و مريم عوضين الأم المثالية لمحافظة دمياط، و كرم زينب العربى وفايزة العيسوى .

وكرم " محافظ دمياط " كذلك الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة و الوحدات المحلية " هانم ابو المعاطى " ، و" انتصار سعد" و " حبيبة الديك".