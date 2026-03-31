تأييد الحكم بالسجن المؤبد لقـ ـاتل زوجته لاعبة الجودو في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، بتأييد حكم أول درجة بمعاقبة المتهم بقتل زوجته لاعبة الجودو دينا علاء، بالسجن المؤبد وألزمته المصاريف الجنائية.

جاء الحكم في القضية المقيدة برقم 18690 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة أول الرمل، برئاسة المستشار عبد الله عبد السميع خطاب رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار محمد عبد العزيز مدكور، والمستشار حسام نزية عبدة وسكرتارية كيرلس الراوي.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 18690 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة أول الرمل، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا يفيد بقيام المتهم بالتعدي على زوجته المجني عليها ووفاتها بمحل سكنهم بدائرة القسم.

كشفت التحقيقات قيام المتهم بقتل زوجته دينا علاء، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتلها فاستل سلاحه الناري الأميري من خزينته الخاصة وباغتها بكلتا يديه على عنقها مبتغيا الخلاص منها.

أوضحت التحقيقات أنها نازعته وهرعت إلى الشرفة تصرخ، فلم يلق بالا لصراخاتها ولما احتملته قلوب صغارها من هلع وفزع، وأمطرها بوابل من الطلقات النارية استقرت بجسدها وأحدثت إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها، قاصدا بذلك إزهاق روحها.

حرر محضر بالواقعة بقسم شرطة رمل اول واخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها وأحالت القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المقدم.