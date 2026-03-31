بمذاق شهي.. طريقة عمل شوربة الخضار بلسان العصفور

تعد شوربة الخضار بلسان العصفور من الأكلات الشهية التي يمكن تناولها في هذا الطقس البارد خاصة أنها تجمع بين المذاق الشهى والفوائد الغذائية وسرعة التحضير.

نعرض لكم طريقة عمل شوربة الخضار بلسان العصفور من خلال خطوات الشيف نهال شناوي مقدمة برنامج جديد وسريع المذاع على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير شوربة الخضار بلسان العصفور



خضار مشكل قطع صغيرة

2 مكعب مرقة

1 و1/2 كوب لسان عصفور محمر

رشة فلفل أسود

ملح

ملعقة كبيرة بصل باودر

½ ملعقة ثوم باودر

زبدة

ورق كرفس مفروم

طريقة عمل شوربة لسان عصفور بالخضار



في حلة بها زبدة شوحي الخضار والكرفس ومكعبات المرقة.



أضيفي جميع البهارات على شوربة الخضار وماء مغلي ثم ضعي لسان العصفور وتقدم ساخنة.. وبالهنا والشفا.