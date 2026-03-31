نادٍ إسباني يراقب مصطفى شوبير أثناء مباراة مصر الليلة

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق عن مراقبه نادي إسباني للحارس مصطفي شوبير أثناء المباراة الودية المرتقبة بين منتخبي مصر وإسبانيا.

وكتب فرج عامر عبر فيسبوك : نادي اسباني حيراقب مصطفي شوبير اثناء مباراة مصر واسبانيا مساء اليوم ، سبق للنادي الاسباني ان راقب شوبير في عدة مباريات واعجب باللاعب.

ويخوض منتخب مصر مواجهة قوية ومثيرة مساء اليوم الثلاثاء أمام منتخب إسبانيا، ضمن برنامج الإعداد المكثف للمنتخبين قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

تنطلق مباراة مصر ضد إسبانيا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتُقام في مدينة برشلونة، وسط ترقب جماهيري كبير لمستوى المنتخب الوطني أمام أحد كبار أوروبا.

وتنقل مباراة مصر ضد إسبانيا اليوم عبر شبكة قنوات أون سبورت التي أعلنت نقل المباريات الودية للفراعنة استعدادا لكأس العالم.