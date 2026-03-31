رسميا الآن.. صعود أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم

وصل اجمالي الارتفاع في سعر صرف الدولار في البنوك منذ بداية تعاملات الاسبوع الجاري نحو 245 قرشا.

حيث وصلت أسعار صرف الدولار اليوم الثلاثاء 31-3- 2026 الارتفاع أمام الجنيه ، ليسجل زيادة جديدة بنحو 25 قرشًا، وذلك بعد موجة صعود قوية خلال اليومين الماضيين.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026 ضمن نشرته الخدمية.



وكان الدولار ارتفع أمس الإثنين بنحو جنيه و20 قرشًا، فيما سجل أول أمس الأحد زيادة بلغت جنيهًا كاملًا، ليواصل بذلك تحركاته الصاعدة في السوق المصرفي.



أسعار الدولار في البنوك



سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 54.53 جنيه للشراء – 54.63 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل سعر الدولار 54.53 جنيه للشراء – 54.63 جنيه للبيع



وبلغ سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) 54.53 جنيه للشراء – 54.63 جنيه للبيع، وفي بنك فيصل الإسلامي: 54.53 جنيه للشراء – 54.63 جنيه للبيع



كما سجل في بنك التعمير والإسكان: 54.53 جنيه للشراء – 54.63 جنيه للبيع، وبنك قناة السويس: 54.53 جنيه للشراء – 54.63 جنيه للبيع



ووصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية:54.55 جنيه للشراء – 54.65 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحدسجل 54.53 جنيه للشراء – 54.63 جنيه للبيع، والبنك العربي الإفريقي الدولي بلغ 54.53 جنيه للشراء – 54.63 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم الثلاثاء



سجل سعر الدولار اليوم في بنك تنمية الصادرات 54.75 جنيه للشراء – 54.85 جنيه للبيع



وفي البنك الأهلي الكويتي وصل سعر الدولار إلى 54.55 جنيه للشراء – 54.65 جنيه للبيع



وبلغ سعر صرف الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي: 54.80 جنيه للشراء – 54.90 جنيه للبيع، ونفس السعر سجله في بنك الكويت الوطني.



ووصل سعر صرف الدولار في بنك HSBC 54.57 جنيه للشراء – 54.67 جنيه للبيع، وفي بنك البركة سجل 54.50 جنيه للشراء – 54.60 جنيه للبيع.

