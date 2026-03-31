بالأسماء .. إصابة سيدة ورجل باختناق في احتراق قاعة أفراح بدمياط الجديدة

أكد مصدر طبي بدمياط أنه تم اصابه كلا من ، علي مطاوع ، وفاء العزاز، خلال حادث إشعال النيران داخل أحد قاعات الافراح بدمياط الجديدة باختناق ونقلهم إلى مستشفى الأزهر لاسعافهم وتلقي العلاج.

واكد المصدر الطبي أن حالتهم مستقرة وفي طريقهم التماثل للشفاء.

كان قد شب حريق بأحد قاعات الافراح الجديدة بمدينة دمياط الجديدة دون وقوع خسائر في الأرواح.

ورد بلاغ الى اللواء هشام رشاد مدير أمن دمياط يفيد بنشوب حريق داخل إحدى قاعات الافراح بدمياط الجديدة وعلى الفور انتقل قوة من الحماية المدنية لإخماد الحريق والتعامل الفورى.

وعلى الفور تم إخماد الحريق والذي تبين من المعاينة الاوليه أنه بسبب ماس كهربائي أدى إلى اشتعال النيران داخل القاعه مما نتج عنه اصابه شخصين باختناق ونقلهم على الفور إلى مستشفى الأزهر لاسعافهم وتلقي العلاج .

تم تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتحقيق في الواقعة